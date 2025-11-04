Navidad fatal: empieza el juicio contra el expolicía que mató a un colectivero tras una discusión por la música fuerte

Rafael Horacio Moreno está acusado de haber asesinado a Sergio Díaz tras una pelea durante la madrugada del 25 de noviembre de 2024. “La cosa va a terminar mal”, había amenazado antes de disparar.

Este martes comenzará el juicio por jurados contra el expolicía Rafael Horacio Moreno por el crimen del colectivero Sergio Díaz durante los festejos de Navidad de 2024 tras una discusión por la música fuerte en Lomas del Mirador.

El debate se llevará a cabo en la Sala de Juicios del Departamento de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLAM) donde el hombre de 74 años llega imputado por los delitos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y tenencia ilegal de arma de guerra.

En esta ocasión será un juicio por jurados, el cual deberá dictaminar veredicto de culpabilidad o inocencia contra el expolicía, quien se encuentra con prisión preventiva. El veredicto se podría dar a conocer el viernes y, en caso de ser condenado, Moreno podría pasar sus días preso en su casa.

Dicho jurado popular será seleccionado este martes en el inicio del debate y recién este miércoles 5 de noviembre se dará inicio al desarrollo de las declaraciones de testigos.

En el desarrollo del debate, por parte del particular damnificado, se presentarán seis testigos, que son familiares de la víctima y que presenciaron el asesinato. También hay una decena de personas citadas por parte de la fiscalía, entre médicos y personal policial que acudió el día del hecho, más los testigos de la defensa.

“Queremos que lo condenen a la pena máxima posible y que la cumpla en el penal. No queremos que salga con domiciliaria”, reclamó Yamila, la hermana de Díaz.

Cómo fue el crimen del colectivero durante la Navidad del 2024

Sergio Díaz fue asesinado en la madrugada del 25 de diciembre de 2024 cuando se encontraba con amigos y familia en la vereda de su casa escuchando música y tomando alcohol.

Durante el festejo, su vecino, Rafael Moreno, se acercó para pedir, de manera amenazante, que bajen la música, a lo que recibió una respuesta negativa. Tras ello, el expolicía sacó su arma, la exhibió y comenzó a amedrentar a la víctima.

“Sos piola vos. A mí no me saques el fierro. ¿Quién te pensas que sos?” y “la cosa va a terminar mal”, fueron algunas de las frases que pronunció previo a disparar contra su vecino. Finalmente, el jubilado apretó el gatillo y le disparó a Díaz en el abdomen, provocando su muerte minutos después.