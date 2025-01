La Fiscalía pidió que el hombre que mató a un colectivero por el volumen de la música siga preso

En su última declaración, el acusado se defendió y expuso su versión de los hechos: "Yo el arma la llevé para intimidar, no con la intención de usarla. Me empezaron a agarrar del cuello, a empujar para atrás y me largaron un par de puñetazos. En ese momento se me dispara el arma, nunca tuve intención".

Por su parte, la Fiscalía refutó esos dichos y marcó que "en los videos se logra ver perfectamente el instante en que Moreno, previo a apoyar el arma en el abdomen de la víctima, manualmente rebatió el martillo percutor para poder efectuar el disparo en una simple acción".

En tal sentido, afirmó que después del ataque Moreno "no adoptó un temperamento activo para remediar el disparo que él mismo calificó como accidental".

En tanto, el abogado del policía retirado expresó que su defendido no salió a la calle con un arma para dispararle a la víctima, sino que "el que empujaba a Moreno era Sergio y él llevó el arma por si pasaba algo. El fiscal afirma que porque era ex miembro de la policía, tenía conocimientos de armas, y eso es absolutamente falso. Tiene el conocimiento, pero hablar de experiencia es alto distante".

Cómo se produjo el hecho

En medio de los festejos de Navidad de 2024, un hombre discutió con su vecino porque tenía la música alta y lo mató de un disparo. El hecho ocurrió en la localidad de Lomas del Mirador.

De acuerdo con los relatos de los vecinos, el hombre identificado como Rafael Horacio Moreno, de 74 años, se acercó al grupo de vecinos que estaba enfrente de su casa realizando una fiesta para celebrar la Navidad.

Lo que muestran las imágenes de las cámaras de seguridad es cómo el hombre habla con uno de sus vecinos y, luego de que la discusión tomara cuerpo, se ve cómo es que interviene un tercer hombre en el debate. Sergio David Díaz, de 40 años, intentó mediar en la situación, pero todo se desmadró.

Moreno, quien fuera oficial de la Policía Federal, desenfundó un arma de fuego y, tras apuntarle en su abdomen varias veces junto con la amenaza de "esto va a terminar mal", finalmente le disparó. A pesar de que fue trasladado de urgencia a un hospital cercano, falleció por el impacto de bala.

El fiscal ordenó la detención de Moreno, quien enfrenta cargos por homicidio agravado por el uso de arma de fuego. En las próximas horas el acusado se espera que sea indagado.

"Mi yerno agarró el auto de mi hija para llevarlo al Policlínico. Le dijeron que estaba muy mal, yo llegué allá y ya había muerto. Tienen derecho a escuchar música, estaban todos festejando. Mi yerno era una gran persona, más que eso no tengo para decir", describió Osvaldo, familiar del fallecido, quien también aseguró que el asesino ya había protagonizado episodios de violencia con otros vecinos.