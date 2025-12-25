Navidad accidentada: un auto chocó contra una grúa en Belgrano y se salvó de milagro

Durante las primeras horas del 25 de diciembre se registraron varios choques en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), en Belgrano, un auto perdió el control en el cruce Figueroa Alcorta y Sucre e impactó contra una grúa vial que se encontraba en la vereda.
El accidente ocurrió cerca de las 5 de la mañana, todavía por causas que se desconocen, el auto quedó completamente destruido sobre la vereda.
En el lugar se desplegó un gran operativo de Bomberos de la Ciudad, SAME y Policía de la Ciudad para poder rescatar al conductor, que por la violencia del impacto, quedó atrapado dentro del vehículo.
El conductor fue trasladado de inmediato al Hospital Pirovano y, en el lugar, los bomberos lograron controlar una fuga de GNC (gas natural comprimido).
Mientras que en Av. Directorio y Pergamino también se registró el choque de una camioneta de gran porte contra el frente de una casa, el conductor fue trasladado por el SAME. También ocurrió un choque y vuelco en la Av. General Paz y Panamericana, mano al norte.