Apareció un lobo marino en Vicente López: se inició un operativo para rescatarlo

El animal sorprendió a los vecinos que paseaban por el lugar. La Municipalidad espera poder devolverlo a su hábitat natural. Trabajan personal policial y Prefectura.

Un lobo marino apareció en la costa de Vicente López y sorprendió a los vecinos que se encontraban en el lugar. La Municipalidad local se contactó con las autoridades provinciales para poder montar un operativo y así devolverlo a su hábitat natural tras su desorientación.

El avistamiento se vio en Paseo de la Costa y Avenida San Martín, que es donde está trabajando el personal policial y la Prefectura Naval Argentina. Pero para esto, ya fueron alertados los organismos de fauna de la provincia y buscan devolver al lobo por vía terrestre o aguas adentro.

La zona se encuentra vallada para poder realizar los trabajos en tranquilidad, ya que buscan evitar que se altere. Si bien se reportó y comenzó el retorno el miércoles por la mañana, los vecinos aseguraron que la aparición se dio el martes en el puerto de Olivos.

Una de las vecinas indicó que se metía al río y volvía a aparecer en determinados momentos del día, pero lo que informaron las autoridades es que se encuentra en buen estado y sería un lobo joven. Se espera la presencia de Temaiken para poder ayudar con el operativo.

