Apareció un lobo marino en Vicente López: se inició un operativo para rescatarlo El animal sorprendió a los vecinos que paseaban por el lugar. La Municipalidad espera poder devolverlo a su hábitat natural. Trabajan personal policial y Prefectura.







Apareció un lobo marino en Vicente López. Redes sociales

Un lobo marino apareció en la costa de Vicente López y sorprendió a los vecinos que se encontraban en el lugar. La Municipalidad local se contactó con las autoridades provinciales para poder montar un operativo y así devolverlo a su hábitat natural tras su desorientación.

El avistamiento se vio en Paseo de la Costa y Avenida San Martín, que es donde está trabajando el personal policial y la Prefectura Naval Argentina. Pero para esto, ya fueron alertados los organismos de fauna de la provincia y buscan devolver al lobo por vía terrestre o aguas adentro.

La zona se encuentra vallada para poder realizar los trabajos en tranquilidad, ya que buscan evitar que se altere. Si bien se reportó y comenzó el retorno el miércoles por la mañana, los vecinos aseguraron que la aparición se dio el martes en el puerto de Olivos.