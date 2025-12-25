Cuáles son los feriados que habrá en 2026 y cuáles generan fin de semana largo El próximo año ofrece varios fines de semana largos que impactarán en la planificación familiar, el turismo interno y la agenda de empresas y trabajadores. Por + Seguir en







La configuración definitiva aguarda confirmación gubernamental respecto de los días no laborables con fines turísticos.

El calendario 2026 contará con 16 feriados nacionales entre inamovibles y trasladables, que permitirán planificar descansos a lo largo de todo el año.

Carnaval volverá a ser uno de los fines de semana largos más extensos, con feriados lunes 16 y martes 17 de febrero.

Varias fechas patrias quedarán ubicadas estratégicamente para generar puentes, como el 25 de mayo, el 9 de julio y el 17 de agosto.

El esquema se completará con tres feriados con fines turísticos en febrero, abril y noviembre, pensados para impulsar escapadas y el turismo interno. El calendario de 2026 comienza a despertar interés entre los que ya planifican el próximo año con anticipación. La estructura de feriados nacionales, fines de semana largos y puentes turísticos que ofrecerá el año entrante genera expectativa entre trabajadores, familias y empresas que organizan vacaciones, eventos importantes y escapadas aprovechando los días de descanso distribuidos a lo largo de los doce meses.

La difusión preliminar del calendario oficial confirma la presencia de dieciséis fechas de conmemoración nacional, divididas entre feriados inamovibles y trasladables que permitirán varios períodos de descanso extendido. Conocer esta información con antelación es muy importante para la planificación anual de hogares y organizaciones que coordinan actividades, viajes y compromisos considerando tanto las fechas fijas como los puentes estratégicos que facilitan el turismo interno.

El próximo año presentará particularidades interesantes en la distribución de sus feriados, con algunas fechas que naturalmente generan fines de semana largos por su ubicación en el calendario, mientras que otras requerirán traslados oficiales para optimizar el descanso. La configuración definitiva aguarda confirmación gubernamental respecto de los días no laborables con fines turísticos que tradicionalmente complementan el esquema de feriados nacionales, aunque ya se anticipan tres puentes confirmados para impulsar el sector turístico durante el año.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 Feriados inamovibles Jueves 1° de enero : Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país

: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país Lunes 16 de febrero : Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas

: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas Martes 17 de febrero : Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano

: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano Martes 24 de marzo : Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político

: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político Jueves 2 de abril : Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur

: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur Viernes 3 de abril : Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa

: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa Viernes 1° de mayo : Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales

: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales Lunes 25 de mayo : Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810

: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810 Sábado 20 de junio : Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional

: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional Jueves 9 de julio : Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816

: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816 Martes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana

: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo Auto Ruta Freepik Feriados trasladables Miércoles 17 de junio : Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino

: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino Lunes 17 de agosto : Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente

: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente Lunes 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza

: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional - conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado trasladada desde su fecha original Feriados con fines turísticos Febrero : Puente turístico vinculado al período de Carnaval que extenderá las posibilidades de descanso durante el verano

: Puente turístico vinculado al período de Carnaval que extenderá las posibilidades de descanso durante el verano Abril : Día no laborable asociado al período de Semana Santa y el feriado del Día de Malvinas

: Día no laborable asociado al período de Semana Santa y el feriado del Día de Malvinas Noviembre: Puente turístico que complementará el traslado del Día de la Soberanía Nacional