25 de octubre de 2026 Inicio
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Malvinas: Milei compartió una nota que asegura que Netanyahu ordenó respaldar a Argentina, pero Israel lo niega

Según el diario británico The Telegraph, el primer ministro habría instruido a sus diplomáticos para que apoyaran la convocatoria a negociaciones directas entre la Argentina y el Reino Unido. La versión fue desmentida por un portavoz de la embajada israelí en Londres.

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Malvinas: Milei compartió una nota que asegura que Netanyahu ordenó respaldar a Argentina, pero Israel lo niega

El presidente Javier Milei compartió una nota del diario británico The Telegraph que asegura que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenó modificar la posición diplomática de su país sobre las Islas Malvinas para apoyar el pedido argentino de reanudar las negociaciones de soberanía con el Reino Unido.

El pronunciamiento se conoció tras las declaraciones del Presidente en la Fundación Faro.
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Según la publicación, la supuesta instrucción estaría vinculada con el deterioro de las relaciones entre Londres y Jerusalén. El reporte sostiene que Israel habría buscado respaldar la apertura de conversaciones entre Buenos Aires y el gobierno británico, aunque eso no implicaría un reconocimiento formal de la soberanía argentina sobre el archipiélago.

Sin embargo, la Embajada de Israel en el Reino Unido rechazó la información. Alex Gandler, portavoz de la representación diplomática, negó que Netanyahu hubiera impartido una orden en ese sentido. “Niego categóricamente esta acusación. No existe tal directiva”, afirmó en una publicación en la red social X.

La información se conoció en medio de las diferencias entre los gobiernos israelí y británico por las sanciones impulsadas por Londres contra asentamientos israelíes en Cisjordania. De acuerdo con The Telegraph, esas tensiones habrían influido en el supuesto cambio de posición.

El episodio también se produce en el marco de la relación entre Milei y Netanyahu. El mandatario argentino expresó en reiteradas oportunidades su respaldo al gobierno israelí y profundizó los vínculos bilaterales desde su llegada a la Casa Rosada.

La soberanía de las Islas Malvinas continúa siendo una disputa entre la Argentina y el Reino Unido. Buenos Aires reclama la apertura de negociaciones para resolver la controversia, mientras que Londres mantiene el control del territorio y sostiene que debe respetarse la voluntad de sus habitantes.

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