Nahiara tiene 14 años, sufre una enfermedad hormonal y necesita $7 millones por mes para los medicamentos

Desde octubre del 2023 que comenzaron las complicaciones para recibir los remedios que antes con solo las órdenes conseguía. No se las brindaron por meses, luego volvieron a dárselos en marzo 2024 y no volvieron a brindárselo desde el Hospital de Niños de Santísima Trinidad de Córdoba.

La enfermedad provoca que la glándula pituitaria que se ubica en el cerebro, produzca menos hormonas que las previstas. Esto puede influir en el crecimiento de la niña que sueña ser futbolista. Dejó en claro que su sueño es crecer: “La nena nunca va a salir adelante, es jodido, es algo que me duele a mi como padre, tener que lucharla”, indicó Daniel, su padre, en C5N.

“Cuando voy no tienen presupuesto, no saben cuándo va a ingresar, no tienen stock”, agregó el padre de la joven en Mañanas Argentinas con Adrián Salonia. Para poder acceder a esos remedios es necesario juntar $7 millones por mes, lo que da como resultado $84 millones al año.

Daniel le habló al presidente Javier Milei y le pidió consideración: “Tendría que decirle que sea más justo con el tema de las criaturas, es jodido. Las familias que deben estar sufriendo por faltante de medicamentos... tendría que pensar un poco más”.

No es la primera vez que se acerca ante las autoridades porque ya estuvo reunido en el Ministerio de Capital Humano, pero no obtuvo grandes respuestas más allá de reuniones y papelerío. Por eso, dejó su contacto y alias para ser ayudado: 11-2678-1640 y nahiara.ayuda.