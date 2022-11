Murió Víctor Maytland, histórico director del cine porno argentino

"Se nos fue Víctor Maytland, el director de cine porno más importante del país. Dirigió más de 150 películas y trazó un camino. Fue el tipo que, en 1989, se animó a filmar el primer largo nacional: Las Tortugas Mutantes Pinjas. Mil aventuras juntos: gracioso, amable y pillo", lo recordó el periodista Hernán Panessi, autor de Pornopedia: la Gran Enciclopedia Ilustrada del Porno.

Maytland comenzó su carrera dentro del "cine tradicional". A fines de la década de 1960 integró el Grupo Cine Liberación, además de colaborar con Pino Solanas y Armando Bó. En televisión trabajó en la producción de éxitos como Feliz Domingo y Calabromas.

Más adelante se especializó en el cine XXX, género del que fue un precursor en nuestro país. "Al principio fue un poco duro. En especial porque mis hijas adolescentes estaban de novias, y tenían miedo de qué iban a decir las familias de los novios. Cuando todos se empezaron a dar cuenta de que en el cine porno no hay nada raro, lo fueron aceptando", confesó sobre sus inicios.

En 2001 produjo un reality show de temática sexual llamado Expedición Sex. Seis años más tarde fue contratado por la productora estadounidense CineXlatino para filmar 60 películas por año que fueron distribuidas a través de distintos sitios web.

"No me volví millonario pero gané un dinero interesante. Hoy nadie puede ganar plata haciendo porno acá. ¿Qué argentino quiere poner un peso para ver porno? Hice todo lo posible y la gente no quiere pagar. No se puede cambiar el hábito de aquellos que miran cotidianamente", declaró a Infobae.

Maytland, considerado el "padre" del cine porno argentino, trabajó en más de 150 películas como director, guionista, intérprete y productor. Sus producciones incluyen Gozando por un sueño, El club del deseo, Tango sex, Porno debutantes y Las Tortugas Pinjas.