6 de septiembre de 2026 Inicio
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Tragedia y conmoción: murió un luchador tras colapsar en pleno combate

Andy Williams, mejor conocido como "The Butcher" en All Elite Wrestling (AEW), se desvaneció dos veces sobre la lona. A pesar de los intentos por salvarle la vida, el hombre falleció en el cuadrilátero.

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Tenía 48 años y murió en el cuadilátero.

Tenía 48 años y murió en el cuadilátero.

Andy Williams, reconocido luchador de All Elite Wrestling (AEW) bajo el personaje de "The Butcher", murió en pleno combate a los 48 años de edad. Sufrió una grave emergencia médica durante un combate en Pensilvania.

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El trágico episodio ocurrió en el teatro Mr. Smalls de Millvale, donde Williams integraba su habitual dupla con The Blade para medirse ante el equipo TME en una lucha por el campeonato en parejas de la promoción.

Durante el enfrentamiento, las piernas del atleta comenzaron a temblar y cayó sobre la lona. Aunque su compañero intentó asistirlo para que se reincorporara, Williams colapsó por segunda vez y fue ahí cuando perdió el conocimiento.

El personal médico actuó de inmediato en el cuadrilátero realizando maniobras de RCP y utilizando un desfibrilador, para luego trasladarlo de urgencia en ambulancia hacia el hospital más cercano. Ante la gravedad del hecho, la organización decidió suspender el resto del espectáculo.

Williams era guitarrista de una banda de rock extremo.

Williams era guitarrista de una banda de rock extremo.

Tras horas de incertidumbre y versiones cruzadas en redes sociales, la Oficina del Examinador Médico del Condado de Allegheny confirmó oficialmente el deceso de Williams al portal especializado TMZ. Las autoridades locales abrieron una investigación formal sobre el caso y se aguardan los resultados de la autopsia para determinar las causas exactas de su muerte.

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