Murió Sara "Coca" Luján, fundadora de Madres de Plaza de Mayo La incansable luchadora falleció poco después de cumplir 100 años y a escasos días del 50° aniversario del golpe de Estado. Su participación fue clave en la búsqueda de los desaparecidos del centro clandestino cordobés conocido como La Perla. Por + Seguir en







Sara "Coca" Luján murió a los 100 años de edad. Fue fundadora de Madres de Plaza de Mayo. Redes sociales

Sara "Coca" Luján de Molina, figura emblemática de los derechos humanos en Catamarca, murió tras cumplir 100 años de vida. Su deceso ocurrió a pocos días del 50° aniversario del golpe militar de 1976. Como Madre de Plaza de Mayo, impulsó la búsqueda de los desaparecidos en La Perla.

El mismo 24 de marzo de 1976, la propia "Coca" sufrió el secuestro y permaneció privada de su libertad por un año completo, entre la cárcel del Buen Pastor, la Unidad Penitenciaria 1 y el Campo de la Ribera. Sus captores la interrogaron constantemente sobre el paradero de su hijo, Raúl Mateo Molina. Él presidía el centro de estudiantes de Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) al momento del hecho.

Una patota secuestró al joven el 5 de octubre del mismo año y lo trasladó hacia el campo de detención cordobés. Testimonios de sobrevivientes indicaron que el represor Hugo Raúl Romero lo asesinó de un golpe ese mismo día. Lamentablemente, sus restos nunca aparecieron a pesar de las incesantes búsquedas familiares.

"Acá hay desaparecidos y queremos sus cuerpos. Nuestro duelo no terminará hasta que no nos entreguen los cuerpos. Es un deber del Estado. Como pueblo, debemos exigir que hagan esa búsqueda", remarcaba la mujer en una entrevista con Página12 el año pasado. Esas palabras se recordaron tras los nuevos hallazgos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de C5N (@c5n) El sentido adiós a Coca "También vos fuiste secuestrada y estuviste cautiva por un año. Al salir, fuiste parte de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas. Te sumaste a cuanto esfuerzo conociste", manifestaron sus compañeros de la querella de La Perla en un comunicado oficial.

Desde el entorno de la querella aseguraron que ella participó de las reuniones del grupo hasta sus últimos días. Sus allegados mantienen firme el compromiso de continuar con la tarea de memoria. Sus pares le prometieron que van a encontrar a su hijo Raúl en un emotivo mensaje de despedida. El exsecretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, también expresó su pesar a través de sus redes sociales oficiales. "Me acaba de llegar la triste noticia que hoy en Catamarca partió Sara 'Coca' Luján. Abrazamos a su familia, compañeros y compañeras. Más que nunca seguiremos luchando por Memoria, Verdad y Justicia", escribió el ahora diputado en su cuenta de X junto a una foto con Coca. Embed Me acaba de llegar la triste noticia que hoy en Catamarca partió Sara "Coca" Luján con 99 años, ex presa política y madre de Mateo Molina, desaparecido en la última dictadura cívico-militar.

Abrazamos a su familia, compañeros y compañeras.

Más que nunca seguiremos luchando por… pic.twitter.com/7btnP0PvHC — Horacio Pietragalla Corti (@pietragallahora) March 21, 2026