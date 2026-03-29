29 de marzo de 2026 Inicio
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Murió la jueza que presidió el tribunal que condenó a Jorge Rafael Videla y Jorge "El Tigre" Acosta

María del Carmen Roqueta fue clave para lograr sentencias ejemplares por crímenes de lesa humanidad entre 2011 y 2012. Se la despedirá este domingo en Casa América.

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María del Carmen Roqueta al ser reconocida como Personalidad Destacada por la Legislatura porteña.

María del Carmen Roqueta al ser reconocida como "Personalidad Destacada" por la Legislatura porteña.

La exjueza María del Carmen Roqueta falleció a causa de una enfermedad que padeció durante mucho tiempo y se la despedirá este domingo entre las 20 y la 1 en Casa América en Acevedo 1120. Se la recordará por presidir el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº6 de la Ciudad de Buenos Aires que condenó al genocida Jorge Rafael Videla a 50 años de cárcel por apropiación de menores de 10 años.

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El tribunal, completado por Julio Luis Panelo y Domingo Luis Altieri, en el mismo fallo en 2012 dispuso 30 años de prisión para el genocida Jorge "El Tigre" Acosta, 15 años de condena para Reynaldo Benito Bignone, entre otras penas de entre 5 a 40 años de cárcel para otros partícipes del terrorismo de Estado que implementaron las Fuerzas Armadas entre 1976 y 1983 contra la población argentina.

"Justicia es poner paz donde hubo dolor", definió hace tres años en diálogo con Ámbito y reflexionó: "El poder judicial debe volver a ser confiable. Tiene que haber una justicia ordenada, transparente, creíble y que tenga una mirada amplia de la sociedad, conociendo qué es lo que pasa y dónde se necesita ser efectivo, ágil, llegar a tiempo".

Embed - María Roqueta, la exjueza que le dio al dictador Jorge Rafael Videla su última condena

Roqueta fue clave para dictar la pena máxima para el represor de 87 años, en ese momento, por secuestrar y ocultar menores, robarles su identidad y hacer desaparecer o matar a sus madres, en el marco del Plan Sistemático de Apropiación de Personas. Al año siguiente, Videla fallecería en el penal de Marcos Paz por "pequeñas fracturas internas que derivaron en hemorragias, una embolia pulmonar y luego un paro cardíaco", según la autopsia oficial.

Como parte del TOF N°6 porteño entre 1993 y 2017 tuvo a cargo las causas Fontana-Sandoval y Médicos de Campo de Mayo, también relacionadas a la apropiación de bebés durante la última dictadura.

"Dio fin a 36 años de nuestro reclamo sobre la existencia de un plan sistemático de secuestro, sustracción, y ocultamiento de nuestras nietas y nietos", recordó la organización encabezada por Estela de Carlotto y la despidió: "Siempre comprensiva y cálida, rigurosa, así la recordaremos".

Personalidad Destacada por la Legislatura porteña

El reconocimiento de la doctora Roqueta fue impulsado en 2019 por la entonces legisladora peronista Victoria Montenegro, hija de desaparecidos cuyo caso fue uno de los que llevó adelante la exjueza.

"Se comprobó a través de su trabajo que hubo un robo sistemático de bebés. Hubo un terrorismo de Estado que no puede volver nunca más", dijo la diputada durante la ceremonia en la que homenajearon a la funcionaria judicial.

Luego de recibir el diploma de Personalidad Destacada de los Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires, la ex jueza agradeció el homenaje: "Estoy sinceramente agradecida porque fue algo inesperado. Es una gratificación maravillosa".

Roqueta afirmó haber sido "un engranaje más de la herramienta penal" y pidió "mantener siempre el Estado de derecho en su plenitud". La exjueza ememoró el juicio a Videla y de aquellos que "jugaron con la vida de quienes pensaron en construir una sociedad mejor".

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