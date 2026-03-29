Tragedia en Lago Epuyén: un hombre murió ahogado luego de que se le diera vuelta el velero La víctima fue identificada como Gabriel Pitzel, de 47 años, residente de Lago Puelo. Había salido a navegar con otras cuatro personas, que resultaron ilesas. El fuerte viento y el oleaje provocaron el desenlace fatal. Por + Seguir en







El cuerpo de la víctima fue encontrado boca abajo en el agua. Foto: Tu Lugar FM 92.1

Un trágico accidente náutico ocurrido este sábado en el Lago Epuyén, en la provincia del Chubut, se cobró la vida de una persona. El hecho ocurrió alrededor de las 14.30, cuando dos veleros se dieron vuelta debido a las adversas condiciones climáticas.

Según informó El Cordillerano, la víctima fue identificada como Gabriel Pitzel, de 47 años, residente de Lago Puelo. El hombre había salido junto a otras cuatro personas cerca de las 13 desde Puerto Patriada. El fuerte viento y el oleaje provocaron el vuelco de ambas embarcaciones en el medio del lago.

Cuatro de los cinco navegantes lograron salir del agua por sus propios medios y resultaron ilesos. Ante la ausencia de Pitzel en el grupo inicial, las fuerzas de seguridad iniciaron de inmediato un intenso operativo de rastreo en todo el sector.

Luego de varias horas de búsqueda, los rescatistas localizaron el cadáver cerca del cerro Pirque. El cuerpo yacía boca abajo en el agua y su posterior traslado al hospital de Epuyén permitió dar curso a las pericias forenses y actuaciones legales de rigor.