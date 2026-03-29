29 de marzo de 2026 Inicio
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Fiesta del asado en Zapala: un hombre fue apuñalado por defender a su hijo y murió: qué pasará con el acusado

Milton Rezuc, de 55 años, falleció tras ser apuñalado cuando intentó proteger a su hijo de una agresión en la última edición del Campeonato Nacional e Internacional de Asadores a la Estaca. La Fiscalía ordenó una autopsia para definir si el acusado será imputado por homicidio.

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Milton Rezcu defendió a su hijo y lo apuñalaron en la fiesta del asado en Zapala

Milton Rezcu defendió a su hijo y lo apuñalaron en la fiesta del asado en Zapala, Neuquén. 

Milton Albino Rezuc, de 55 años, falleció este viernes, veinte días después de haber sido apuñalado mientras intentaba defender a su hijo de 25 años, que estaba siendo agredido durante la Fiesta del asado en el Paseo La Estación de Zapala. La Fiscalía ordenó una autopsia para definir si el acusado será imputado por homicidio. Tras el trágico suceso, toda una comunidad quedó conmocionada.

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La última edición del Campeonato Nacional e Internacional de Asadores a la Estaca, celebrada entre el 6 y el 8 de marzo en Zapala, Neuquén, quedó marcada por una tragedia. Milton Rezuc, de 55 años, intentó intervenir para detener una agresión contra su hijo y, en ese momento, el acusado extrajo una cuchilla de 27 centímetros. “Con intención homicida, apuñaló al hombre en la zona del estómago”, señaló la audiencia de imputación realizada dos días después del ataque, en la que el detenido comenzó a enfrentar cargos por el violento episodio.

Efectivos policiales presentes en el predio acudieron de inmediato para asistir a la víctima y lograron aprehender al agresor, además de secuestrar el cuchillo utilizado en el ataque. Como consecuencia de la herida, Rezuc sufrió lesiones graves en la zona vascular y en el colon, quedando internado en estado reservado. El hecho ocurrió en la madrugada del 7 de marzo, durante la fiesta del asado, precisaron los investigadores el caso y señalaron que el acusado, identificado como K.F.M. estaba en el lugar acompañado por otro hombre cuando comenzó a golpear al hijo de Rezuc y a un amigo suyo.

Milton Rezuc

La fiscal del caso, Laura Pizzipaulo, solicitó la realización de una autopsia al cuerpo de Milton Rezuc con el objetivo de establecer si la causa de muerte estuvo directamente vinculada a la puñalada recibida o si se debió a otra circunstancia. Con el informe forense en mano, se definirá el futuro procesal del único detenido en la causa y se resolverá si corresponde imputarle el delito de homicidio.

La causa

El pasado 9 de marzo, la fiscal Laura Pizzipaulo junto a la asistente letrada Margarita Ferreyra imputaron al sospechoso por “homicidio en grado de tentativa y en carácter de autor”. En esa instancia, solicitaron que K.F.M. permanezca detenido bajo prisión domiciliaria por un mes, debido a la falta de cupo en las unidades de detención de la zona. Además, la fiscal pidió que la Policía provincial realice controles sorpresivos en el domicilio del acusado, argumentando riesgo de entorpecimiento de la investigación.

El juez de garantías Eduardo Egea avaló la formulación de cargos y fijó un plazo de dos meses para concluir la investigación, respaldando también la prisión domiciliaria por 30 días. Las condiciones de arresto, sin embargo, volverán a ser revisadas una vez que se conozcan los resultados de la autopsia.

Familiares, amigos y vecinos de Zapala despidieron a Milton Rezuc con mensajes de profundo dolor en redes sociales. Lo recordaron como un hombre humilde, generoso y muy querido, destacando su cariño hacia los niños y su entrega desinteresada: "Un gran hombre, según toda la gente que lo conoció". Entre los posteos, se pidió justicia y se enviaron fuerzas a su esposa e hijos en este difícil momento.

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