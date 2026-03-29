Fiesta del asado en Zapala: un hombre fue apuñalado por defender a su hijo y murió: qué pasará con el acusado Milton Rezuc, de 55 años, falleció tras ser apuñalado cuando intentó proteger a su hijo de una agresión en la última edición del Campeonato Nacional e Internacional de Asadores a la Estaca. La Fiscalía ordenó una autopsia para definir si el acusado será imputado por homicidio. Por + Seguir en







Milton Rezcu defendió a su hijo y lo apuñalaron en la fiesta del asado en Zapala, Neuquén.

Milton Albino Rezuc, de 55 años, falleció este viernes, veinte días después de haber sido apuñalado mientras intentaba defender a su hijo de 25 años, que estaba siendo agredido durante la Fiesta del asado en el Paseo La Estación de Zapala. La Fiscalía ordenó una autopsia para definir si el acusado será imputado por homicidio. Tras el trágico suceso, toda una comunidad quedó conmocionada.

La última edición del Campeonato Nacional e Internacional de Asadores a la Estaca, celebrada entre el 6 y el 8 de marzo en Zapala, Neuquén, quedó marcada por una tragedia. Milton Rezuc, de 55 años, intentó intervenir para detener una agresión contra su hijo y, en ese momento, el acusado extrajo una cuchilla de 27 centímetros. “Con intención homicida, apuñaló al hombre en la zona del estómago”, señaló la audiencia de imputación realizada dos días después del ataque, en la que el detenido comenzó a enfrentar cargos por el violento episodio.

Efectivos policiales presentes en el predio acudieron de inmediato para asistir a la víctima y lograron aprehender al agresor, además de secuestrar el cuchillo utilizado en el ataque. Como consecuencia de la herida, Rezuc sufrió lesiones graves en la zona vascular y en el colon, quedando internado en estado reservado. El hecho ocurrió en la madrugada del 7 de marzo, durante la fiesta del asado, precisaron los investigadores el caso y señalaron que el acusado, identificado como K.F.M. estaba en el lugar acompañado por otro hombre cuando comenzó a golpear al hijo de Rezuc y a un amigo suyo.

Milton Rezuc La fiscal del caso, Laura Pizzipaulo, solicitó la realización de una autopsia al cuerpo de Milton Rezuc con el objetivo de establecer si la causa de muerte estuvo directamente vinculada a la puñalada recibida o si se debió a otra circunstancia. Con el informe forense en mano, se definirá el futuro procesal del único detenido en la causa y se resolverá si corresponde imputarle el delito de homicidio.

La causa El pasado 9 de marzo, la fiscal Laura Pizzipaulo junto a la asistente letrada Margarita Ferreyra imputaron al sospechoso por “homicidio en grado de tentativa y en carácter de autor”. En esa instancia, solicitaron que K.F.M. permanezca detenido bajo prisión domiciliaria por un mes, debido a la falta de cupo en las unidades de detención de la zona. Además, la fiscal pidió que la Policía provincial realice controles sorpresivos en el domicilio del acusado, argumentando riesgo de entorpecimiento de la investigación.