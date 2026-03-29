29 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Neuquén: un jefe policial de Seguridad Vial chocó alcoholizado y luego huyó del hospital

Se trata del oficial principal Sergio Casagrande, vinculado al cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti. Fue sorprendido con 1,51 gramos de alcohol en sangre y derivado al hospital Natalio Burd de Centenario para su atención médica. Cuando los agentes se presentaron para tomar su declaración, el oficial ya no estaba en el edificio.

Por
El siniestro ocurrió en la Ruta 7.

El siniestro ocurrió en la Ruta 7.

Foto: La Mañana de Neuquén

El alto jefe policial vinculado al cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti fue sorprendido conduciendo bajo los efectos del alcohol luego de chocar contra un guardarrail. El siniestro ocurrió en la madrugada de este domingo en la Ruta 7, en el tramo que une a las ciudades de Centenario y Neuquén.

Calor extremo en el norte del país.
Te puede interesar:

¿Ola de calor en otoño?: cuánto dura el bloqueo atmosférico que afectó la circulación de frentes fríos

Según informó el portal local LM Neuquén, se trata del oficial principal Sergio Casagrande. El funcionario manejaba un Suzuki Fun blanco. Por motivos aún desconocidos, estrelló el automóvil contra un guardarrail cerca del barrio La Comarca. Efectivos policiales acudieron al lugar del impacto y constataron la identidad del conductor.

El test de alcoholemia arrojó un resultado de 1,51 gramos de alcohol en sangre, una cifra que supera con amplitud los límites legales. Ante esta situación, las autoridades apartaron de inmediato al jefe policial de la conducción.

alcoholemia policía

Una ambulancia trasladó a Casagrande al hospital Natalio Burd de Centenario para su atención médica. Sin embargo, cuando los agentes se presentaron para tomar su declaración, el oficial ya no estaba en el edificio. Se había retirado por sus propios medios sin el alta clínica.

El automóvil quedó a disposición de las autoridades para determinar si participó en algún otro incidente previo al choque, ya que presentaba daños en su parte trasera. A la par, la fuerza activó los protocolos administrativos y contravencionales de rigor.

El episodio generó un fuerte malestar institucional y afectó la credibilidad de los operativos preventivos en la región. Ahora, una investigación interna definirá las responsabilidades y las sanciones para el oficial implicado.

Noticias relacionadas

Milton Rezcu defendió a su hijo y lo apuñalaron en la fiesta del asado en Zapala, Neuquén. 

Fiesta del asado en Zapala: un hombre fue apuñalado por defender a su hijo y murió: qué pasará con el acusado

El cuerpo de la víctima fue encontrado boca abajo en el agua.

Tragedia en Lago Epuyén: un hombre murió ahogado luego de que se le diera vuelta el velero

El test de alcoholemia arrojó 2,45 gramos por litro.

Cinco veces el límite permitido: un conductor alcoholizado atropelló a dos chicos en Mendoza

Cortes de luz en el AMBA por el temporal: miles de usuarios afectados

Cortes de luz en el AMBA por el temporal: miles de usuarios afectados

Servicios esenciales y transporte sufrirán modificaciones. 

Semana Santa en CABA: ¿cómo funcionarán los servicios públicos?

Modificaciones para obtener la licencia de conducir.

Cuáles son los cambios claves que tiene el trámite de la licencia de conducir en Rosario

Rating Cero

Anya Taylor-Joy presenció el Gran Premio de Japón.
play

Anya Taylor-Joy estuvo en el GP de Japón de la Fórmula 1 y se hizo viral: "Perdón, amor"

Lucho González murió a los 79 años por causas que aún se desconocen.

Murió un reconocido guitarrista con gran influencia en la música popular: los emotivos saludos de sus colegas

Una película animada sobre un histórico videojuego es ideal para ver en familia. 
play

Esta película animada sobre un histórico videojuego es ideal para ver en familia y ya está en Netflix: cómo se llama

Locura de amor en Las Vegas se instaló rápidamente entre los títulos más vistos de la plataforma. 
play

La comedia del momento en Netflix: de qué se trata Locura de amor en Las Vegas, la famosa película que es tendencia en el streaming

El primer conductor de Las pistas de Blue: qué es de su vida 25 años después del boom.

Qué fue de la vida de Steve, el conductor de Las pistas de Blue: pasaron 25 años

Lo cierto es que el vínculo entre Kidman (58) y Baker (56) es profundo. Nicole es la madrina del hijo de Simon y su exesposa Rebecca Rigg.

¿Nicole Kidman en pareja? Quien es el actor australiano que le habría llamado la atención a la actriz

últimas noticias

Calor extremo en el norte del país.

¿Ola de calor en otoño?: cuánto dura el bloqueo atmosférico que afectó la circulación de frentes fríos

Hace 8 minutos
Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, lunes 30 de marzo

Hace 22 minutos
El siniestro ocurrió en la Ruta 7.

Neuquén: un jefe policial de Seguridad Vial chocó alcoholizado y luego huyó del hospital

Hace 27 minutos
El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este lunes 30 de marzo

Hace 28 minutos
Milton Rezcu defendió a su hijo y lo apuñalaron en la fiesta del asado en Zapala, Neuquén. 

Fiesta del asado en Zapala: un hombre fue apuñalado por defender a su hijo y murió: qué pasará con el acusado

Hace 38 minutos