Neuquén: un jefe policial de Seguridad Vial chocó alcoholizado y luego huyó del hospital Se trata del oficial principal Sergio Casagrande, vinculado al cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti. Fue sorprendido con 1,51 gramos de alcohol en sangre y derivado al hospital Natalio Burd de Centenario para su atención médica. Cuando los agentes se presentaron para tomar su declaración, el oficial ya no estaba en el edificio. Por + Seguir en







El siniestro ocurrió en la Ruta 7. Foto: La Mañana de Neuquén

El alto jefe policial vinculado al cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti fue sorprendido conduciendo bajo los efectos del alcohol luego de chocar contra un guardarrail. El siniestro ocurrió en la madrugada de este domingo en la Ruta 7, en el tramo que une a las ciudades de Centenario y Neuquén.

Según informó el portal local LM Neuquén, se trata del oficial principal Sergio Casagrande. El funcionario manejaba un Suzuki Fun blanco. Por motivos aún desconocidos, estrelló el automóvil contra un guardarrail cerca del barrio La Comarca. Efectivos policiales acudieron al lugar del impacto y constataron la identidad del conductor.

El test de alcoholemia arrojó un resultado de 1,51 gramos de alcohol en sangre, una cifra que supera con amplitud los límites legales. Ante esta situación, las autoridades apartaron de inmediato al jefe policial de la conducción.

alcoholemia policía Foto: La Mañana de Neuquén Una ambulancia trasladó a Casagrande al hospital Natalio Burd de Centenario para su atención médica. Sin embargo, cuando los agentes se presentaron para tomar su declaración, el oficial ya no estaba en el edificio. Se había retirado por sus propios medios sin el alta clínica.

El automóvil quedó a disposición de las autoridades para determinar si participó en algún otro incidente previo al choque, ya que presentaba daños en su parte trasera. A la par, la fuerza activó los protocolos administrativos y contravencionales de rigor.