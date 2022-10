Murió el conductor de las jugadoras de Argentino de Merlo: para sus hijos, fue un asesinato

"Mi papá era un hombre muy activo, quién lo conoce nunca nadie le dio la edad que tenía (75), estos viajes los hacía siempre. No es que por casualidad viajó ese sábado. En el hospital, me contó absolutamente todo. Que había mucho viento, las ráfagas de viento eran tan fuerte que los sacaron de la ruta" declaró la Alejandra.

En base a las declaraciones de la hija de López, Gómez "no se había puesto el cinturón, no se lo quería poner". "Mi papá le debe haber gritado para que se lo ponga seguramente. Él me dijo que venía despacio, venía a 80km/h, igualmente no podía controlar el auto", agregó.

Ricardo López detalló cómo fue la agresión que sufrió su padre en la clínica de Baradero. "Cuando estaban ahí en observación, a la medianoche es cuando viene la familia y empezaron a agredir. No solo a mi papá. Le pegaron con un tubo de oxígeno en la cabeza. Ahí es donde tiene las dos contusiones".

El comunicado de las jugadoras de Argentino de Merlo

Las compañeras de Giuliana Gómez publicaron un extenso descargo en las redes sociales donde responsabilizaron a las autoridades de Argentino de Merlo. "Con un profundo dolor, el sábado 8 de octubre del 2022 despedimos a nuestra compañera", anunciaron.

"Estamos consternadas por lo sucedido, tenemos 3 compañeras internadas y en estado de shock. En el entierro estuvimos solas, como siempre, solo las jugadoras. Esto no fue un accidente, esto fue negligencia. Las autoridades de Argentino de Merlo deberían hacerse responsables de la muerte de una jugadora, de apenas 20 años, que iba a representar al club", afirmaba el comunicado.