Murió el conductor del auto del trágico accidente de las jugadoras de Argentino de Merlo

Las imágenes posteriores al accidente mostraron a las jóvenes tiradas a un costado del asfalto mientras el dirigente, en estado de shock, juntaba las pelotas y el material de utilería que se había dispersado. Todos fueron trasladados al Hospital de Baradero, donde el hombre fue agredido por la familia de la jugadora fallecida.

Según testigos, el padre y el hermano de Giuliana Gómez insultaron y golpearon a López. El primero lo habría golpeado en la cabeza con un tubo de oxígeno. El jefe de prensa sufrió un hematoma subdural, perdió el conocimiento y murió después de unas horas por las graves lesiones.

Por el hecho fue imputado el padre de la jugadora, aunque la Justicia aún busca determinar quién le causó las heridas mortales. Ricardo López es velado en las instalaciones del club desde este lunes a las 20.30, y la despedida se reanudó este martes a las 8 de la mañana.

El comunicado de las jugadoras de Argentino de Merlo

Las compañeras de Giuliana Gómez publicaron un extenso descargo en las redes sociales donde responsabilizaron a las autoridades de Argentino de Merlo. "Con un profundo dolor, el sábado 8 de octubre del 2022 despedimos a nuestra compañera", anunciaron.

Juliana Gómez Argentino de Merlo

"Estamos consternadas por lo sucedido, tenemos 3 compañeras internadas y en estado de shock. En el entierro estuvimos solas, como siempre, sólo las jugadoras. Esto no fue un accidente, esto fue negligencia. Las autoridades de Argentino de Merlo deberían hacerse responsables de la muerte de una jugadora, de apenas 20 años, que iba a representar al club", denunciaron.

"Los dirigentes, debían contratar un micro escolar y Juli hoy estaba con vida. Pero no, nosotras las jugadoras, tuvimos que darle esa triste y desagradable noticia a su madre. Sentimos bronca y vergüenza", agregaron. Las jóvenes sostuvieron que "la soberbia de los dirigentes de Argentino de Merlo, con Martín Brieva a la cabeza, por no querer contratar una combi mató a Juliana Gómez. Las condolencias ya no importan", finalizaron.