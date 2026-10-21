Murieron miles de gallinas tras un voraz incendio en un criadero en Balcarce

Un voraz incendio destruyó este miércoles una nave de un criadero avícola ubicado sobre el kilómetro 71 de la Autovía 226, cerca de Balcarce, y provocó la muerte de unas 12.500 gallinas ponedoras por causas que aún se investigan.
Una dotación de 20 bomberos logró extinguir el fuego luego de más de cuatro horas de trabajo. Apenas 140 aves lograron sobrevivir.
Un voraz incendio destruyó este miércoles una nave de un criadero avícola ubicado sobre el kilómetro 71 de la Autovía 226, cerca de Balcarce, y provocó la muerte de unas 12.500 gallinas ponedoras por causas que aún se investigan.
El fuego comenzó al mediodía en el establecimiento de la firma Nutrisur. La alarma movilizó de inmediato a los servidores públicos de la zona para contener la emergencia.
Una dotación compuesta por 20 bomberos voluntarios desplegó un intenso operativo en el lugar. Las tareas de extinción se extendieron durante más de cuatro horas y finalizaron a las 16.30.
Los efectivos utilizaron cerca de 50 mil litros de agua para sofocar la totalidad del fuego. El rápido accionar de las dotaciones evitó la propagación de las llamas hacia sectores linderos.
El siniestro afectó de manera directa a una nave de unos 140 metros cuadrados dentro del predio. Pese a la voracidad del foco ígneo, el trabajo bomberil protegió una segunda nave y una vivienda familiar.
Tras la extinción del incendio, las autoridades confirmaron la pérdida de casi la totalidad del plantel avícola de ese sector. Unas 12.500 pollitas ponedoras perecieron por los efectos del calor y el humo.
Las aves víctimas del hecho corresponden a ejemplares jóvenes seleccionados de forma genética para la producción intensiva de huevos de consumo humano. Solo 140 animales sobrevivieron con heridas.
Peritos y especialistas analizan la zona del desastre para determinar el origen de las llamas. La empresa evalúa el impacto económico tras la pérdida de sus animales e instalaciones.