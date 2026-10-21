21 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Murieron miles de gallinas tras un voraz incendio en un criadero en Balcarce

Una dotación de 20 bomberos logró extinguir el fuego luego de más de cuatro horas de trabajo. Apenas 140 aves lograron sobrevivir.

Por
El criadero avícola está ubicado sobre el kilómetro 71 de la Autovía 226.

El criadero avícola está ubicado sobre el kilómetro 71 de la Autovía 226.

Foto: La Capital de Mar del Plata

Un voraz incendio destruyó este miércoles una nave de un criadero avícola ubicado sobre el kilómetro 71 de la Autovía 226, cerca de Balcarce, y provocó la muerte de unas 12.500 gallinas ponedoras por causas que aún se investigan.

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 16 de septiembre de 2026.
Te puede interesar:

Quini 6: los resultados del sorteo 3.419 del miércoles 21 de octubre de 2026

El fuego comenzó al mediodía en el establecimiento de la firma Nutrisur. La alarma movilizó de inmediato a los servidores públicos de la zona para contener la emergencia.

Una dotación compuesta por 20 bomberos voluntarios desplegó un intenso operativo en el lugar. Las tareas de extinción se extendieron durante más de cuatro horas y finalizaron a las 16.30.

Los efectivos utilizaron cerca de 50 mil litros de agua para sofocar la totalidad del fuego. El rápido accionar de las dotaciones evitó la propagación de las llamas hacia sectores linderos.

El fuego destruyó una nave del predio pero la dotación salvó las instalaciones linderas

El siniestro afectó de manera directa a una nave de unos 140 metros cuadrados dentro del predio. Pese a la voracidad del foco ígneo, el trabajo bomberil protegió una segunda nave y una vivienda familiar.

Tras la extinción del incendio, las autoridades confirmaron la pérdida de casi la totalidad del plantel avícola de ese sector. Unas 12.500 pollitas ponedoras perecieron por los efectos del calor y el humo.

Las aves víctimas del hecho corresponden a ejemplares jóvenes seleccionados de forma genética para la producción intensiva de huevos de consumo humano. Solo 140 animales sobrevivieron con heridas.

Peritos y especialistas analizan la zona del desastre para determinar el origen de las llamas. La empresa evalúa el impacto económico tras la pérdida de sus animales e instalaciones.

Noticias relacionadas

Fernando Confessore y su hija Julieta.

El emotivo mensaje de Julieta, la hija de Fernando Confessore: "Sigo esperando que vuelvas"

Los electores deben solicitar su inclusión en el padrón antes del 4 de noviembre.

Ciudadanos italianos en Argentina: todo lo que hay que saber para poder votar el 4 de diciembre

Pity Álvarez durante una de las audiencias del juicio por el homicidio de Cristian Díaz.

Juicio a Pity Álvarez: el cantante se presentó desde la clínica y declararon testigos de identidad reservada

El lugar donde se realizó el allanamiento por trata de personas en el barrio Tunuyán.

Mendoza: rescataron a ocho mujeres con discapacidad que eran víctimas de explotación sexual

Buscan trabajadores en locales gastronómicos.

Un restaurante ofrece empleo de media jornada en varios puestos: requisitos y cómo aplicar

El hecho ocurrió en el Puente Avellaneda.

El heroico rescate de un policía a un joven sobre el Puente Avellaneda

Rating Cero

El entorno de Costantini atraviesa horas convulsionadas tras los reclamos públicos y judiciales.

Elina Costantini salió a defender a su marido tras el escándalo con su ex: "Que sigan hablando"

Sofía Solá es TikToker y vive en Barcelona. 

La hija de Maru Botana se hartó de las redes sociales: "Me molesta hacerme famosa por ser linda"

Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook se presentarán en Argentina el 21, el 23 y el 24 de octubre.

La clave para destrabar el conflicto sindical que frena los conciertos de BTS: "Hay un principio de entendimiento"

La periodista fue eliminada tras no convencer al jurado con su milanesa con puré.

Morena Beltrán, tras su salida de MasterChef: "Prefiero estar afuera"

Una interacción expuesta en redes sociales bastó para despertar rumores acerca de un posible romance entre Costa y un ex Gran Hermano. 

Nació el amor entre un ex Gran Hermano y una famosa panelista argentina: la pista que los dejó al descubierto

La actriz y el futbolista tuvieron un momento difícil en pleno viaje.

Revelaron el momento de tensión que vivieron la China Suárez y Mauro Icardi en México: "Mala onda"

últimas noticias

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 16 de septiembre de 2026.

Quini 6: los resultados del sorteo 3.419 del miércoles 21 de octubre de 2026

Hace 13 minutos
Cuándo juegan Boca y Atlético Mineiro la final de la Sudamericana: día y horario del partido definitorio

Cuándo juegan Boca y Atlético Mineiro la final de la Sudamericana: día y horario del partido definitorio

Hace 16 minutos
Mineiro perdió, pero mantuvo la ventaja en el resultado global.

Boca ya tiene rival: Mineiro eliminó a Montevideo City Torque y pasó a la final de la Sudamericana

Hace 38 minutos
El criadero avícola está ubicado sobre el kilómetro 71 de la Autovía 226.

Murieron miles de gallinas tras un voraz incendio en un criadero en Balcarce

Hace 1 hora
Fernando Confessore y su hija Julieta.

El emotivo mensaje de Julieta, la hija de Fernando Confessore: "Sigo esperando que vuelvas"

Hace 1 hora