Murieron miles de gallinas tras un voraz incendio en un criadero en Balcarce Una dotación de 20 bomberos logró extinguir el fuego luego de más de cuatro horas de trabajo. Apenas 140 aves lograron sobrevivir. Por Agregar C5N en









El criadero avícola está ubicado sobre el kilómetro 71 de la Autovía 226. Foto: La Capital de Mar del Plata

Un voraz incendio destruyó este miércoles una nave de un criadero avícola ubicado sobre el kilómetro 71 de la Autovía 226, cerca de Balcarce, y provocó la muerte de unas 12.500 gallinas ponedoras por causas que aún se investigan.

El fuego comenzó al mediodía en el establecimiento de la firma Nutrisur. La alarma movilizó de inmediato a los servidores públicos de la zona para contener la emergencia.

Una dotación compuesta por 20 bomberos voluntarios desplegó un intenso operativo en el lugar. Las tareas de extinción se extendieron durante más de cuatro horas y finalizaron a las 16.30.

Los efectivos utilizaron cerca de 50 mil litros de agua para sofocar la totalidad del fuego. El rápido accionar de las dotaciones evitó la propagación de las llamas hacia sectores linderos.

El fuego destruyó una nave del predio pero la dotación salvó las instalaciones linderas El siniestro afectó de manera directa a una nave de unos 140 metros cuadrados dentro del predio. Pese a la voracidad del foco ígneo, el trabajo bomberil protegió una segunda nave y una vivienda familiar.