Juicio a Pity Álvarez: el cantante se presentó desde la clínica y declararon testigos de identidad reservada El exlíder de Viejas Locas presenció el debate a distancia, dado que se encuentra internado en un establecimiento de salud mental en Castelar. Además, se presentaron cuatro personas que brindaron declaración ante el tribunal. Por Agregar C5N en









Pity Álvarez durante una de las audiencias del juicio por el homicidio de Cristian Díaz. Web

El juicio contra el músico Cristian "Pity" Álvarez por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz tuvo este miércoles su audiencia número 15, ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29. Durante la jornada declararon cuatro nuevos testigos, todos bajo la condición de identidad reservada.

El proceso, que comenzó el pasado 10 de agosto, encuentra al cantante en medio de su internación en Solar Colonial, una clínica de salud mental ubicada en la localidad de Castelar. Álvarez permanece internado desde el 2 de octubre tras haber sido derivado desde el Hospital Tornú, y lleva ya 28 días ingresado, una situación que, según su defensa, se mantiene en contra de su voluntad.

Álvarez fue derivado a una clínica psiquiátrica antes de los exámenes clave. redes Al igual que en las sesiones anteriores, el músico participó del debate de manera remota a través de videoconferencia para evitar el traslado hasta la sede de Tribunales.

Por su parte, el equipo de la defensa técnica volvió a alternar sus roles: el abogado Sebastián Queijeiro se presentó en la sala de audiencias, mientras que su colega Javier Baños estuvo presente en la clínica para acompañar al imputado.