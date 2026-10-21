21 de octubre de 2026 Inicio
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El emotivo mensaje de Julieta, la hija de Fernando Confessore: "Sigo esperando que vuelvas"

La hija mayor del reconocido meteorólogo que murió el viernes a los 58 años lo despidió en las redes sociales. "En casa se siente tu ausencia en todos lados", expresó.

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Fernando Confessore y su hija Julieta.

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En la red social Instagram, Julieta Confessore manifestó su conmoción por el fallecimiento de su padre, que se produjo mientras se encontraba en su casa: "Carta para mi papá. Hola, pa. Hace días que busco las palabras justas, pero siento que nada va a ser suficiente. Todavía sigo esperando que vuelvas, desde ese maldito viernes a la madrugada. Me cuesta entender la casa sin vos, sin verte armando el pronóstico, tomando mate en el jardín, estudiando italiano o leyendo".

En tal sentido, recordó experiencias que vivió con su padre. "Voy a extrañar tus mensajes preguntando cómo estábamos y si el finde nos juntábamos a comer unas pastas, un asadito o una hamburguesa. Nos quedaron tantas cosas por vivir juntos… Me entristece pensar cuánto esperabas la jubilación para disfrutar de las cosas que te gustaban. Acá nos acordamos de vos todo el tiempo. Eras tan ocurrente, sencillo y espontáneo que siempre imaginamos qué responderías o qué chiste harías", expresó.

También manifestó su nostalgia. "Los recuerdos que nos hacen llorar terminan convirtiéndose en risas, porque alguna anécdota graciosa tuya siempre aparece. En casa se siente tu ausencia en todos lados, pero nos quedan tus costumbres y tus mañas de viejo gruñón: tu obsesión con los horarios, el lugar exacto donde estacionabas, que el tanque nunca bajara de un cuarto y que nadie te cambiara los planes. Eras así, pa, y eso también era parte de lo que más amábamos de vos", señaló.

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En tanto, Julieta Confessore destacó el apoyo que recibió la familia y recordó la labor de su padre: "Estos días recibimos miles de mensajes llenos de cariño. Ojalá hayas sentido todo este amor en vida. Durante 30 años entraste a miles de hogares para dar el pronóstico y decirle a la gente con qué ropa salir".

"Como dijiste en aquel video de jovencito que se hizo viral, SÍ hiciste algo por la humanidad: brindaste un servicio y llegaste a los corazones de la gente con tu calidez y simpatía. (Estamos leyendo todos los mensajes, aunque nos cuesta responder a cada uno. Gracias de corazón por tanto amor)", agregó la hija mayor del meteorólogo.

Por último, subrayó el rol del entorno cercano. "Papi, sigo buscando explicaciones, pero no las hay. Elijo creer que ya cumpliste tu misión en este plano. No estoy preparada para decirte adiós ni para entender que ya no estás. Espero que, con el tiempo, duela un poquito menos. Te amamos y te vamos a amar por siempre. Acá nos cuidaremos entre nosotras, como siempre lo hiciste vos, con más fuerza que nunca. Saludos para el abuelo y Toto. Tus tres chicas, la tía, la abuela y tu amor desde los 17 años: mamá", concluyó.

La muerte de Fernando Confessore

El meteorólogo falleció durante la madrugada del viernes por un paro cardíaco en su vivienda del barrio porteño de Versalles, según la información difundida tras la confirmación de la familia y los reportes de sus compañeros de TN, donde trabajaba en televisión desde hacía más de tres décadas.

De acuerdo con los primeros datos conocidos, su esposa llamó al 911 después de que Confessore se descompensara en la casa. Personal policial y profesionales del SAME acudieron al domicilio e intentaron reanimarlo, pero las maniobras no tuvieron resultado y la muerte fue constatada durante las primeras horas del día.

Confessore había ingresado a Artear en diciembre de 1995, después de pasar por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) entre 1992 y 1994, y durante más de 30 años se consolidó como una de las voces más reconocidas del pronóstico televisivo y de la información climática en redes sociales y plataformas digitales.

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