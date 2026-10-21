Un restaurante ofrece empleo de media jornada en varios puestos: requisitos y cómo aplicar

Una convocatoria laboral despertó gran interés en el ámbito local. El rubro gastronómico habilitó múltiples vacantes para sumar personal a sus equipos operativos. La propuesta representa una excelente oportunidad de trabajo part-time para los más jóvenes.

Se trata de una c adena de restaurantes de comida rápida radicada en Córdoba , que tiene la intención de sumar personal en el barrio de Nueva Córdoba con el fin de desempeñarse como operario fastfood multifunción. De acuerdo a la información que dio a conocer la empresa, el lugar de trabajo está ubicado en la zona de Plaza España.

La presente búsqueda laboral está destinada a cubrir diversas tareas operativas dentro de un concurrido establecimiento comercial. Esta iniciativa fomenta el ingreso formal al mercado de empleo sin requerir conocimientos técnicos complejos. El objetivo central es fortalecer la plantilla operativa en una zona urbana de máxima circulación.

Los interesados en sumarse a esta conocida cadena de comida rápida en Nueva Córdoba deben realizar un procedimiento estrictamente virtual. El trámite administrativo no exige la intervención de intermediarios privados. Todo el proceso de reclutamiento se encuentra coordinado y centralizado por las autoridades estatales pertinentes.

Según anunciaron oficialmente desde la Oficina de Empleo de la Municipalidad , los candidatos deben completar un formulario de inscripción digital. Resulta totalmente indispensable rellenar la totalidad de la información requerida. Solo quienes cumplan con esta instancia inicial y obligatoria podrán avanzar hacia la etapa de entrevistas. El mismo se puede llenar en este link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5BplCwB7-fpjeRjKVFvtQx-Uqj-jsbvq3HNX76AnI4ppyJQ/viewform.

Redes sociales

Las autoridades encargadas explicaron de forma categórica que las condiciones de ingreso respetarán todas las normativas laborales vigentes. Al respecto, el organismo oficial detalló: "La contratación será en relación de dependencia, con remuneración de acuerdo al convenio colectivo correspondiente". De este modo, se garantiza una cobertura legal plena.

Adicionalmente, esta gestión de empleo se llevará a cabo prescindiendo de los tradicionales planes sociales vigentes en la región. Los voceros de la entidad aclararon de forma contundente: "La incorporación será por intermediación directa, en relación de dependencia y sin programa de empleo de por medio".

Requisitos para acceder a las vacantes de empleo

Para postularse a los puestos requeridos cerca de la concurrida Plaza España, el perfil apuntado se concentra en personas de entre 18 y 22 años. La convocatoria oficial aclara que la selección se realizará sin ninguna clase de distinción de sexo. Resulta completamente imperativo poseer disponibilidad para cubrir distintos turnos rotativos.

Los futuros colaboradores deberán prestar servicios durante los fines de semana y los días feriados. Sin embargo, los ingresantes gozarán de un régimen de descanso adecuado para un trabajo de estas características. El esquema semanal garantiza la adjudicación de dos o más días de franco.

Si bien contar con antecedentes previos en cocina o atención resulta un plus, desde la empresa aclararon: "La experiencia previa será valorada, aunque no es excluyente". La intención principal es fomentar el desarrollo profesional inicial de la población joven. En ese sentido, las autoridades remarcaron con énfasis: "La convocatoria está orientada a quienes buscan su primera experiencia laboral".

Finalmente, el proceso de selección exigirá una actitud muy proactiva y una enorme responsabilidad para ejecutar tareas de limpieza y descarga de productos. Las autoridades advirtieron expresamente sobre la exigencia física: "Se requiere permanecer de pie durante la jornada y realizar tareas que impliquen movilidad". La colaboración y el trabajo en equipo serán pilares fundamentales.