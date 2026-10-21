21 de octubre de 2026 Inicio
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Ciudadanos italianos en Argentina: todo lo que hay que saber para poder votar el 4 de diciembre

Los ciudadanos italianos que viven fuera de su país elegirán a sus representantes consulares por correspondencia. Para participar del proceso, los electores deben solicitar su inclusión en el padrón antes del 4 de noviembre.

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Los electores deben solicitar su inclusión en el padrón antes del 4 de noviembre.

Los electores deben solicitar su inclusión en el padrón antes del 4 de noviembre.

Los ciudadanos italianos residentes en el extranjero elegirán a los representantes de los Comités de los Italianos en el Exterior (Com.It.Es.) el próximo 4 de diciembre. El proceso electoral se desarrollará por correspondencia en circunscripciones consulares con al menos tres mil inscriptos.

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Estos comités actúan como órganos de representación oficial ante las representaciones diplomáticas. Según la normativa vigente, la integración directiva varía entre 12 y 18 miembros elegidos por votación, de acuerdo con la masa poblacional de cada distrito consular.

Los organismos también promueven la inserción cívica de la colectividad y contemplan la cooptación de extranjeros de origen italiano. Además, cooperan en la protección de derechos e impulsan proyectos enfocados en la participación de jóvenes e igualdad de oportunidades.

A diferencia de los referéndums y comicios parlamentarios, la inscripción en el registro de italianos residentes en el exterior (AIRE) resulta insuficiente para votar. Los electores necesitan solicitar su inclusión en el padrón electoral de manera expresa.

Elecciones COM.IT.ES.: cómo hacer el trámite de inscripción que habilita la participación electoral

El plazo legal para presentar la solicitud de empadronamiento vence el miércoles 4 de noviembre. Los requisitos habilitantes exigen la mayoría de edad y un mínimo de seis meses de residencia en la circunscripción consular correspondiente a la elección.

Los interesados pueden concretar el trámite a través de la plataforma digital Fast It. El sistema permite completar el formulario con los datos personales y adjuntar una copia del documento de identidad (frente y dorso).

El procedimiento administrativo ofrece otras vías de realización para los ciudadanos. Los votantes pueden enviar la documentación por correo electrónico al consulado de su jurisdicción o entregar los papeles personalmente en la sede diplomática.

Una vez aprobada la inscripción, las autoridades envían la documentación electoral al domicilio del votante. Los electores habilitados reciben el sobre oficial para emitir su voto entre el 13 de noviembre y el 4 de diciembre de 2026.

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