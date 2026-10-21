Quini 6: los resultados del sorteo 3.419 del miércoles 21 de octubre de 2026

El sorteo 3.419 del Quini 6 de este miércoles 21 de octubre repartió un premio millonario en este juego de azar que organiza la Caja de Asistencia Social de la Lotería de Santa Fe.
Conocé todos los detalles de este popular juego: los números, los ganadores, el pozo millonario y el próximo monto.
El sorteo 3.419 del Quini 6 de este miércoles 21 de octubre repartió un premio millonario en este juego de azar que organiza la Caja de Asistencia Social de la Lotería de Santa Fe.
Números ganadores: 7 - 9 - 11 - 17 - 25 - 31
6 aciertos: 2 ganadores. Premio: $1.418.485.786
5 aciertos: 169 ganadores. Premio: $334.605
4 aciertos: 5.474 ganadores. Premio: $4.000
Números ganadores: 4 - 10 - 16 - 21 - 27 - 38
6 aciertos: vacante. Premio: $1.100.000.000
5 aciertos: 37 ganadores. Premio: $1.528.334
4 aciertos: 2.070 ganadores Premio: $8.195
Números ganadores: 1 - 5 - 26 - 40 - 41 - 43
PREMIOS REVANCHA
6 aciertos: vacante. Premio: $4.254.526.426
Números ganadores: 1 - 10 - 19 - 25 - 37 - 44
5 aciertos: 30 ganadores. Premio: $16.906.114
Números ganadores: 1 - 4 - 5 - 7 - 9 - 10 - 11 - 16 - 17 - 21 - 25 - 26 - 27 - 31 - 38 - 40 - 41 - 43
6 aciertos: 3.445 ganadores. Premio: $58.055
El próximo pozo del sorteo 3.420 del Quini 6 se realizará el domingo 25 de agosto a las 21.15. Pozo estimado: $7.600.000.000.
El Quini 6 es un juego de monto variable que se calcula en relación a lo recaudado. El mismo consiste en tener que seleccionar seis números de cuarenta y seis. Posee cuatro variantes: una es el Sorteo Tradicional, otra la Segunda del Quini, también está La Revancha y, por último, el Siempre Sale.
En las primeras dos modalidades (Tradicional y Segunda del Quini), se proclama ganador del primer premio a aquellas apuestas cuyos seis números elegidos coincidan con el total de los números favorecidos por el sorteo. El segundo es para quienes tengan cinco aciertos y el tercero para los que obtengan cuatro. El pozo quedará vacante e incrementará para el concurso siguiente en caso de que no se registren apuestas ganadoras.
Para jugar al Quini 6, los jugadores deben elegir 6 números al azar entre el 00 y el 45. En ese momento, eligen bajo qué modalidad apostar: tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra.
Los apostadores podrán realizar su juego hasta las 19 para los sorteos de los miércoles y a las 20:30 para los domingos.