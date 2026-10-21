El heroico rescate de un policía a un joven sobre el Puente Avellaneda El momento quedó grabado en un video y permitió observar cuando ambos se abrazaron tras un diálogo. Por Agregar C5N en









El hecho ocurrió en el Puente Avellaneda.

Un joven fue rescatado este miércoles cuando intentaba lanzarse desde el Puente Nicolás Avellaneda, ubicado en el barrio porteño de La Boca, tras un llamado a las autoridades que advertía sobre una situación de peligro para el menor. Luego, la Policía lo resguardó después de que mantuvieran una comunicación.

El hecho ocurrió cuando el menor fue visto mientras caminaba sobre la cornisa del puente con sentido a la Ciudad de Buenos Aires, por lo que un policía se acercó a la zona y mantuvo un diálogo para cobijarlo cuando esperaban la llegada del Grupo Especial de Rescate (GER).

"Héroes"



Porque acaban de salvarle la vida a un menor de edad que quería saltar al vacío desde el puente Nicolás Avellaneda: los efectivos policiales lo convencieron y todo terminó en un desgarrador abrazo. pic.twitter.com/buy7FUL3fJ — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) October 21, 2026 En tal sentido, un video difundido en las redes sociales mostró el momento en el que el joven y el policía después se abrazaron, mientras que luego el menor fue asistido por el personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), que también se había trasladado hacia la zona.

El material audiovisual también expuso cómo las autoridades rodearon el perímetro sin realizar movimientos bruscos para no alertar al joven y con un diálogo empático para evitar que se lance desde el puente.