23 de junio de 2026 Inicio
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Mundial 2026: cómo conseguir los vuelos por u$s500 que lanzó Aerolíneas Argentinas para ir a alentar a la Selección

La aerolínea de bandera ofrece una tarifa promocional para aquellas personas que tengan intenciones de ir a la Copa del Mundo. Los detalles de las condiciones de equipaje y los servicios que ofrece.

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Vuelos en promoción para ir al Mundial.

Vuelos en promoción para ir al Mundial.

El gran presente de la Selección argentina en el Mundial 2026, con los triunfos ante Argelia y Austria, elevó la fiebre mundialista y las ganas de ir a Estados Unidos a alentar a la Scaloneta y Lionel Messi. En este marco, Aerolíneas Argentinas lanzó una promoción especial con vuelos a u$s500, por el tramo de ida, para viajar a la ciudad de Dallas, de cara al duelo ante Jordania del sábado 27 de junio.

Argentina jugará el próximo viernes 3 de julio a las 19 (hora de Argentina) en Miami.
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La iniciativa forma parte de un esquema de operaciones especiales que la aerolínea de bandera impulsa para facilitar el traslado de los hinchas argentinos hacia EEUU durante la disputa de la Copa del Mundo.

El valor final de este ticket se eleva a u$s655, teniendo en cuenta la incorporación de los impuestos y las tasas obligatorias al precio base de la promoción.

Aerolíneas Argentinas lanzó vuelos especiales a Dallas.

Aerolíneas Argentinas lanzó vuelos especiales a Dallas.

Los detalles de las condiciones de equipaje y los servicios

El pasaje a u$s500 tiene como condición el transporte de un equipaje de mano que no supere los 10 kg de peso. Aquellos que tengan intenciones de despachar una valija de 23 kg, la compañía ofrece la alternativa plus con valor agregado de u$s319 para tramos seleccionados de regreso.

Los cambios de pasajes solicitados antes de la partida tienen un recargo de 150 dólares, mientras que las gestiones posteriores al vuelo ascienden a u$s200.

Al momento de los vuelos de regreso, el valor varía según la fecha de viaje y la ciudad de partida.

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