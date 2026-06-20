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20 de junio de 2026 Inicio

Mundial 2026: tras el triunfo de Alemania, cuáles son las selecciones clasificadas a 16avos

Con la segunda fecha de la fase de grupos en marcha, varios equipos ya consiguieron el objetivo de avanzar a la ronda eliminatoria y esperan por la definición del resto de las zonas para conocer a sus próximos rivales.

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Ya son varios los equipos clasificados para los 16avos de final

Ya son varios los equipos clasificados para los 16avos de final, a falta de una fecha para completar la fase de grupos.

El Mundial 2026 comenzó a entrar en una etapa decisiva y, mientras todavía quedan encuentros por disputarse en la fase de grupos, algunas selecciones lograron sacar ventaja sobre sus competidores y aseguraron de manera anticipada un lugar en los 16avos de final, una instancia que debuta en esta edición del torneo.

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La ampliación de la Copa del Mundo a 48 participantes modificó el formato habitual y permitió la incorporación de una ronda eliminatoria adicional, por lo que los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros accederán a una fase que reunirá a 32 equipos.

En ese contexto, algunas selecciones ya consiguieron sellar matemáticamente su clasificación después de completar dos presentaciones con triunfos, mientras que otros combinados nacionales podrían sumarse en las próximas horas a medida que se completen los partidos correspondientes a la segunda fecha.

Las selecciones que ya clasificaron a los 16avos de final del Mundial 2026

México

México fue una de las primeras selecciones en asegurar matemáticamente su presencia en la ronda eliminatoria luego de debutar con una victoria por 2 a 0 sobre Sudáfrica y ratificar su buen comienzo con un ajustado triunfo por 1 a 0 frente a Corea del Sur, resultados que le permitieron alcanzar los 6 puntos.

El equipo dirigido por Javier Aguirre aprovechó su condición de local y se convirtió en el primer anfitrión en garantizar su clasificación a los 16avos de final, por lo que llegará al último compromiso del grupo A frente a República Checa con la tranquilidad de tener el boleto asegurado.

Estados Unidos

Estados Unidos también logró sellar su clasificación con una fecha de anticipación gracias a dos triunfos consecutivos en el Grupo D, ya que en su estreno goleó 4 a 1 a Paraguay y posteriormente superó por 2 a 0 a Australia, una combinación de resultados que lo dejó con puntaje ideal.

El conjunto norteamericano mostró solidez tanto en ataque como en defensa durante sus primeras presentaciones y, al igual que México, sacó provecho de jugar ante su público, motivo por el cual afrontará el duelo ante Turquía con el objetivo de quedarse con el primer lugar.

Alemania

Alemania se sumó a la lista de clasificados tras comenzar su camino mundialista con una contundente goleada por 7 a 1 sobre Curazao y confirmar su gran momento con una trabajada victoria por 2 a 1 frente a Costa de Marfil, conseguida gracias al doblete de Deniz Undav.

El seleccionado germano alcanzó las 6 unidades y aseguró uno de los dos primeros puestos del Grupo E, por lo que encarará la tercera fecha frente a Ecuador con la clasificación garantizada y con la posibilidad de cerrar una fase de grupos perfecta.

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