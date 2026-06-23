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23 de junio de 2026 Inicio

Mundial 2026: por qué un jugador de Austria usó una máscara contra la Selección argentina

El futbolista austríaco que captó la atención de los hinchas en la victoria de la Albiceleste por 2-0.

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La protección que tuvo que usar este jugador de Austria para poder jugar contra Argentina.

La protección que tuvo que usar este jugador de Austria para poder jugar contra Argentina.

FIFA
  • El defensor austríaco llamó la atención ante Argentina por jugar con una máscara protectora en el rostro.
  • La protección fue necesaria tras sufrir una fractura de mandíbula en el debut frente a Jordania.
  • Los médicos descartaron una cirugía y optaron por un tratamiento que le permitiera seguir compitiendo.
  • Gracias a una férula especial fabricada a medida, podrá continuar en el Mundial y estar ante Argelia.

El defensor Stefan Posch fue titular en la derrota de Austria por 2-0 contra Argentina. La presencia del futbolista del Mainz no pasó desapercibida ya que utilizó una máscara protectora en su cara debido a una lesión en su mandíbula. Pese al inconveniente físico fue capaz de disputar 68 minutos, hasta que salió reemplazado por Alexander Prass. El lateral derecho no redondeó una buena actuación en el partido y cuando apenas corrían los primeros 5 minutos, le cometió una infracción a Lautaro Martínez que derivó en el penal que falló Messi.

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La falta de Stefan Posch que terminó en penal a favor de Argentina.

La falta de Stefan Posch que terminó en penal a favor de Argentina.

La continuidad de Stefan Posch en el Mundial quedó en duda tras el duro golpe que sufrió en el debut ante Jordania, donde Austria se impuso 3 a 1. Durante una disputa de pelota, el defensor impactó de manera violenta contra el arquero rival y padeció una fractura de mandíbula que encendió las alarmas.

Tras someterse a los estudios médicos correspondientes, Posch recibió un diagnóstico que confirmó la gravedad de la lesión. Sin embargo, los especialistas descartaron la necesidad de una intervención quirúrgica inmediata y optaron por un tratamiento ortopédico. Esta decisión fue tomada con el objetivo de favorecer una recuperación más rápida y permitir que el futbolista pueda seguir a disposición del equipo durante el torneo.

Quién es el jugador de Austria que sorprendió con su máscara en el Mundial 2026

Stefan Posch fue protagonista en el duelo ante Argentina por jugar con una máscara particular que le protegió la mandíbula, que se le fracturó en la primera fecha del certamen. Para evitar que la lesión lo dejara fuera de la Copa del Mundo, el cuerpo médico puso en marcha un plan de recuperación basado en la confección de una protección facial a medida.

La máscara que deberá usar Stefan Posch durante el Mundial.

La máscara que deberá usar Stefan Posch durante el Mundial.

Se trata de una máscara ortopédica diseñada específicamente para adaptarse a la anatomía del rostro del defensor, con el objetivo de brindarle la máxima seguridad durante los partidos y entrenamientos. La férula fue elaborada con una combinación de fibra de carbono y polímeros médicos, materiales elegidos por su resistencia y ligereza.

Gracias a este diseño, la zona afectada permanece estabilizada y protegida frente a posibles impactos, reduciendo el riesgo de complicaciones y favoreciendo el proceso de recuperación. De esta manera, Posch pudo participar del duelo ante Argentina y estará disponible para el último partido ante Argelia, donde los europeos se jugarán la clasificación a la siguiente ronda.

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