La fuerte respuesta de Atlético de Madrid tras las polémicas declaraciones de Julián Álvarez El conjunto español arremetió contra los posibles contendientes por el delantero, quien sorprendió a todos durante el Mundial al expresar sus deseos de salir del club. El Colchonero, además, analiza presentar una denuncia. Por Agregar C5N en









“Las opciones de una venta al Barcelona son cero”, aseguró el Atlético de Madrid al diario As.

Atlético de Madrid respondió con tono de risa los sondeos que surgieron por parte de Real Madrid y Barcelona con la intención de contratar a Julián Álvarez. Ahora, tras las polémicas declaraciones del delantero por su salida, el Colchonero respondió de manera contundente y arremetió contra el conjunto culé.

“Una transferencia es lo mejor para todos. Quiero cumplir mi sueño”, indicó sin filtros el ex – River y desató una revolución, pese a que tiene contrato hasta 2030. Sin un comunicado oficial, dirigente del Aleti respondieron al Diario As y fueron contundentes con su postura: llevarán al Barcelona ante la justicia deportiva por la negociación.

Dejando de lado las palabras del campeón del mundo, sí se centraron en lo que será la disputa del jugador con el club catalán y rememoraron viejas internas por la misma situación respecto a otros futbolistas. “En el pasado ya hemos visto la forma de funcionar del Barcelona”, haciendo referencia a la competencia del francés Antoine Griezmann y los intentos de vestirlo de azulgrana “cuando el Atlético se estaba jugando la Champions frente a la Juve” y hasta detallaron que había prometido “comisiones a su hermana, a su familia y al propio jugador...”.

Más allá que el ex – Real Sociedad terminó vistiendo los colores azulgrana en 2019, desde las oficinas de Madrid se resisten a que suceda lo mismo con el cordobés. “No hay ninguna cantidad por la que el Barcelona pueda comprar a Julián, que no será transferido al Barcelona”, arremetieron y dejaron en claro que “o paga la cláusula (de 500 millones) o nada”.

En esa línea tiene en mente denunciarlos ante la justicia deportiva de la FIFA por la negociación con un jugador con contrato. “‘Todo el mundo sabe que es un club tramposo’, por lo sucedido en el Caso Negreira o su actuación con jugadores de otros equipos. ‘Pero se han topado con un club que no les va a reír la gracia’”, publicó el medio español.