Mundial 2026: cuánto salen los pasajes a Miami para ver a la Selección argentina

A partir de las dos victorias ante Argelia y Jordania, que confirmaron cuándo y dónde disputará el seleccionado nacional los 16avos de final, las búsquedas de vuelos y hospedajes crecieron en un 300% en las últimas horas.

Argentina jugará el próximo viernes 3 de julio a las 19 (hora de Argentina) en Miami.

El avance de la Selección Argentina en el Mundial 2026 volvió a demostrar que la pasión futbolera y las ganas de viajar se potencian a un ritmo frenético. Tras consolidar el primer puesto del grupo, se registró un impactante incremento del 300% en las búsquedas de vuelos y hospedajes hacia Miami , donde el conjunto albiceleste disputará su partido de 16avos de final el próximo 3 de julio.

Mundial 2026: tras la función de Messi, Cristiano Ronaldo enfrenta a Uzbekistán y Colombia va por la clasificación

A pesar de la casi nula anticipación, la demanda da la prueba de que miles de argentinos sueñan con alentar al equipo en las instancias decisivas, transformando un partido de fútbol en una experiencia de vida inolvidable.

Las búsquedas, que se dispararon más de un 300% en las últimas horas, contemplan hoteles y vuelos. Entonces, para quienes decidan armar las valijas a último momento, Despegar seleccionó dos opciones de paquetes de 7 noches (del 2 al 9 de julio) con todo resuelto.

Argentina podría cruzarse con Uruguay, por el momento, ya que es segundo del grupo H. Pero el rival puede cambiar dependiendo de los resultados.

Incluye vuelo (con una escala a la ida y al regreso) y alojamiento de 4 estrellas equipado con un exclusivo jardín y terraza.

Incluye vuelo (con una escala tanto a la ida como al regreso) y alojamiento de 3 estrellas con jardín, terraza y actividades de ciclismo en las inmediaciones.

Si Uruguay le gana a España + empatan Cabo Verde y Arabia Saudita o Uruguay le gana a España + Arabia Saudita le gana a Cabo Verde, el rival será España.

Si España le gana a Uruguay + Cabo Verde vence a Arabia Saudita o España le gana a Uruguay + empatan Cabo Verde y Arabia Saudita, el rival será Cabo Verde.

Si España le gana a Uruguay + Arabia Saudita le gana a Cabo Verde o Empatan España y Uruguay + Arabia Saudita le gana a Cabo Verde, el rival será Arabia Saudita.

También podría haber desempate, pero en ese caso el orden para determinarlo es la diferencia de goles totales, goles a favor, fair play y ranking FIFA.

Los próximos partidos de la Selección argentina en el Mundial 2026