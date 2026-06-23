Quién es el periodista argentino que festejó con Messi su segundo gol ante Austria en el Mundial 2026 El capitán sigue rompiendo récords y lo celebró con un gesto particular. La selección avanza en la Copa del Mundo con puntaje perfecto y se aseguró el primer puesto del grupo. Por Agregar C5N en









La Selección cerrará la fase de grupos el sábado 27 de junio a las 23 horas ante Jordania. Redes sociales

El doblete de Lionel Messi en el triunfo 2-0 de la Selección argentina ante Austria por la segunda fecha del Mundial 2026 dejó una imagen que se viralizó rápidamente en las redes sociales. Al convertir su segundo gol, el capitán corrió hacia la zona de prensa y le chocó la mano al periodista Joaquín Bruno, lo que generó la euforia de ambos en una secuencia que recorrió el mundo.

Joaquín Bruno es panelista del programa Presión Alta de TyC Sports y también trabaja en DSports Radio. En esta edición del Mundial cubre a los equipos rivales de Argentina, por lo que en el partido ante Austria se encontraba en el sector destinado a la prensa del conjunto europeo, justo donde Messi eligió festejar.

Luego del momento, el periodista grabó un video en el que no ocultó la emoción. "Estoy temblando. Vino Leo a festejar el segundo acá, me vio gritándolo y me chocó las manos", relató. Y cerró: "Estoy medio ido. No lo puedo creer. Es uno de los mejores días de mi vida periodística".

El gol que desencadenó ese festejo llegó en los cinco minutos adicionales del segundo tiempo y selló el 2-0 definitivo. El primero había caído en el minuto 36 del primer tiempo, media hora después del penal que falló luego de la falta que recibió Lautaro Martinez.

Redes sociales Argentina ya sabe cuándo juega por los 16avos de final del Mundial 2026 Con el triunfo ante Austria, la Argentina sumó 6 puntos en 2 fechas y aseguró su clasificación a los 16avos de final del torneo. La victoria de Argelia sobre Jordania en el cierre de la jornada le garantizó además el primer puesto del Grupo J, ya que al vencer a ambos rivales en el duelo directo le asegura ese lugar independientemente de lo que ocurra en la última fecha.