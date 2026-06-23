En Vivo
23 de junio de 2026 Inicio

Quién es el periodista argentino que festejó con Messi su segundo gol ante Austria en el Mundial 2026

El capitán sigue rompiendo récords y lo celebró con un gesto particular. La selección avanza en la Copa del Mundo con puntaje perfecto y se aseguró el primer puesto del grupo.

Por
La Selección cerrará la fase de grupos el sábado 27 de junio a las 23 horas ante Jordania.

La Selección cerrará la fase de grupos el sábado 27 de junio a las 23 horas ante Jordania.

Redes sociales

El doblete de Lionel Messi en el triunfo 2-0 de la Selección argentina ante Austria por la segunda fecha del Mundial 2026 dejó una imagen que se viralizó rápidamente en las redes sociales. Al convertir su segundo gol, el capitán corrió hacia la zona de prensa y le chocó la mano al periodista Joaquín Bruno, lo que generó la euforia de ambos en una secuencia que recorrió el mundo.

Fue un choque muy simple, explicó Kun Agüero sobre el accidente vial que tuvo.
Te puede interesar:

Mundial 2026: el Kun Agüero chocó cuando se dirigía al partido de la Selección argentina

Joaquín Bruno es panelista del programa Presión Alta de TyC Sports y también trabaja en DSports Radio. En esta edición del Mundial cubre a los equipos rivales de Argentina, por lo que en el partido ante Austria se encontraba en el sector destinado a la prensa del conjunto europeo, justo donde Messi eligió festejar.

Luego del momento, el periodista grabó un video en el que no ocultó la emoción. "Estoy temblando. Vino Leo a festejar el segundo acá, me vio gritándolo y me chocó las manos", relató. Y cerró: "Estoy medio ido. No lo puedo creer. Es uno de los mejores días de mi vida periodística".

El gol que desencadenó ese festejo llegó en los cinco minutos adicionales del segundo tiempo y selló el 2-0 definitivo. El primero había caído en el minuto 36 del primer tiempo, media hora después del penal que falló luego de la falta que recibió Lautaro Martinez.

Argentina ya sabe cuándo juega por los 16avos de final del Mundial 2026

Con el triunfo ante Austria, la Argentina sumó 6 puntos en 2 fechas y aseguró su clasificación a los 16avos de final del torneo. La victoria de Argelia sobre Jordania en el cierre de la jornada le garantizó además el primer puesto del Grupo J, ya que al vencer a ambos rivales en el duelo directo le asegura ese lugar independientemente de lo que ocurra en la última fecha.

La Selección que conduce Lionel Scaloni cerrará la fase de grupos el sábado 27 de junio a las 23 horas ante Jordania. Con el primer puesto ya asegurado, el cronograma continúa el viernes 3 de julio a las 19 horas con el partido de 16avos de final, que se disputará en Miami.

El rival de esa instancia se definirá cuando se cierre el Grupo H, integrado por España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita. El equipo que quede segundo en esa zona será el próximo adversario de Argentina en su camino a los octavos de final. Hasta el momento, las selecciones ya clasificados a 16avos son seis: México, Estados Unidos, Argentina, Alemania, Francia y Noruega.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Argelia le ganó a Jordania.

Con el triunfo de Argelia sobre Jordania, Argentina se aseguró el primer puesto y ya sabe cuándo jugará los 16avos

Gangster Granny es la fanática más longeva del astro argentino. 

Quién es la mujer de 100 años fan de Messi que se robó el show en Dallas

El Kun Agüero junto a Lionel Messi levantando la Copa del Mundo.

El Kun Agüero lanzó una propuesta insólita y generó polémica: paro nacional cada vez que juegue Argentina

Barili propuso un homenaje colectivo para el cumpleaños n°39 de Mesi. 

La insólita propuesta de Rodolfo Barili para el cumpleaños de Messi: "Vamos todos a..."

Un austríaco con alma albiceleste se hizo viral tras participar de la fiesta argentina en Dallas. 

Fernet, canciones y pasión: un austríaco fue argentinizado en la previa del partido en Dallas

Julián Álvarez se quiere ir del Atlético Madrid.

La bomba de Julián Álvarez, que presiona para irse del Atlético Madrid: "Lo mejor es un traspaso"

últimas noticias

La actriz habría protagonizado un fuerte cruce con una joven.

Una famosa actriz argentina "agarró de los pelos" a una mujer por celos: encaró a su pareja en un boliche

Hace 9 minutos
Se conocieron detalles de la denuncia de la artista al canal de streaming.

Se supo qué es lo que va a pedir Flor Peña en su denuncia contra Nico Occhiato y Luzu TV

Hace 17 minutos
play

El Gobierno blinda a Adorni en Diputados: Pagano denunció presiones por la moción de censura

Hace 41 minutos
Vuelos en promoción para ir al Mundial.

Cómo conseguir los vuelos por u$s500 que lanzó Aerolíneas Argentinas para ir a alentar a la Selección

Hace 50 minutos
La fuerte discusión entre el conductor y la artista.

"Le dijo de todo": Ángel de Brito dio detalles de la tremenda discusión que tuvieron Nico Occhiato y Flor Peña por la fake news

Hace 59 minutos