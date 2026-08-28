28 de agosto de 2026 Inicio
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A qué hora juegan Los Leones vs. Alemania, por la semifinal del Mundial de hockey: cómo verlo en vivo

El equipo que conduce Lucas Rey buscará alcanzar una instancia histórica en el torneo que se juega en simultáneo en Bélgica y Países Bajos.

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El equipo argentino buscará pelear por el título.

El equipo argentino buscará pelear por el título.

La Selección Argentina masculina de hockey sobre césped, Los Leones, buscará este viernes un histórico pase a la final del Mundial de Hockey 2026 cuando se enfrente a Alemania desde las 15:30 en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica.

Julián Álvarez no fue convocado para el partido del sábado. 
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El ganador del cruce avanzará al partido decisivo del domingo 30 de agosto, donde se medirá con el vencedor de la otra semifinal entre España y Países Bajos.

El conjunto dirigido por Lucas Rey accedió a esta instancia tras ubicarse en el segundo lugar del Grupo E en la segunda ronda, luego de obtener triunfos consecutivos por 3-1 ante Inglaterra y 5-3 frente a India.

Los Leones jugarán con Aleamania.

Los Leones jugarán con Aleamania.

En la fase inicial, integró el Grupo A donde superó 3-0 a Japón y 7-1 a Nueva Zelanda, cayendo únicamente ante Países Bajos por 3-1. En caso de avanzar, Los Leones alcanzarán la primera final mundialista de su historia. El recuerdo de la mejor posición se traslada a La Haya 2014, donde lograron la medalla de bronce.

Por su parte, Alemania llegó a semifinales tras finalizar en lo más alto del Grupo F. El conjunto teutón cosechó una derrota 2-1 frente a España y una victoria 4-2 ante Australia en la segunda etapa. En la ronda inicial lideró el Grupo B al vencer 5-1 a Malasia, 1-0 a Bélgica y empatar 1-1 con Francia. El equipo europeo busca revalidar el título obtenido en la Copa del Mundo de India 2023.

Horario y dónde ver Los Leones vs. Alemania, por el Mundial de hockey 2026

El partido comenzará 15.30 y estará disponible en Disney+.

Los Leones vs. Alemania: formaciones

Los Leones: Tomás Santiago; Nicolás Della Torre, Lucas Toscani, Joaquín Toscani, Matías Andreotti, Tomás Domene, Matías Rey, Nicolás Cicileo, Tadeo Marcucci, Thomas Habif y Bautista Capurro. DT: Lucas Rey.

Alemania: Jean Danneberg; Benedikt Schwarzhaupt, Johannes Grobe, Thies Ole Prinz, Teo Hinrichs, Tom Grambusch, Christopher Rühr, Justus Weigand, Hugo von Montgelas, Hannes Müller y Moritz Ludwig. DT: André Henning.

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