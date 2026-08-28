A qué hora juegan Los Leones vs. Alemania, por la semifinal del Mundial de hockey: cómo verlo en vivo El equipo que conduce Lucas Rey buscará alcanzar una instancia histórica en el torneo que se juega en simultáneo en Bélgica y Países Bajos. Por Agregar C5N en









El equipo argentino buscará pelear por el título.

La Selección Argentina masculina de hockey sobre césped, Los Leones, buscará este viernes un histórico pase a la final del Mundial de Hockey 2026 cuando se enfrente a Alemania desde las 15:30 en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica.

El ganador del cruce avanzará al partido decisivo del domingo 30 de agosto, donde se medirá con el vencedor de la otra semifinal entre España y Países Bajos.

El conjunto dirigido por Lucas Rey accedió a esta instancia tras ubicarse en el segundo lugar del Grupo E en la segunda ronda, luego de obtener triunfos consecutivos por 3-1 ante Inglaterra y 5-3 frente a India.

Los Leones jugarán con Aleamania. En la fase inicial, integró el Grupo A donde superó 3-0 a Japón y 7-1 a Nueva Zelanda, cayendo únicamente ante Países Bajos por 3-1. En caso de avanzar, Los Leones alcanzarán la primera final mundialista de su historia. El recuerdo de la mejor posición se traslada a La Haya 2014, donde lograron la medalla de bronce.

Por su parte, Alemania llegó a semifinales tras finalizar en lo más alto del Grupo F. El conjunto teutón cosechó una derrota 2-1 frente a España y una victoria 4-2 ante Australia en la segunda etapa. En la ronda inicial lideró el Grupo B al vencer 5-1 a Malasia, 1-0 a Bélgica y empatar 1-1 con Francia. El equipo europeo busca revalidar el título obtenido en la Copa del Mundo de India 2023.