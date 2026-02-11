11 de febrero de 2026 Inicio
Masacre en una escuela de Canadá: al menos diez muertos y varios heridos

El tiroteo ocurrió en una secundaria de Tumbler Ridge, en la provincia de Columbia Británica. El presunto autor del hecho se habría quitado la vida en el lugar.

Al menos diez personas murieron tras un tiroteo en una escuela secundaria ubicada en Tumbler Ridge, al oeste de Canadá. Entre los fallecidos se encuentra el presunto autor del ataque, quien habría actuado solo y se quitó la vida dentro del establecimiento.

Te puede interesar:

El hecho ocurrió este martes. La Real Policía Montada de Canadá (RCMP) confirmó que seis víctimas fueron halladas sin vida en el interior del edificio escolar. Otra persona murió cuando era trasladada al hospital y dos cuerpos más fueron encontrados en una vivienda cercana, que los investigadores vinculan con el hecho.

Según detallaron las autoridades, el sospechoso fue hallado muerto dentro de la escuela con una herida que sería autoinfligida. La principal hipótesis es que se suicidó tras perpetrar el ataque.

El saldo de heridos también es significativo. Dos personas con lesiones de extrema gravedad fueron evacuadas en avión a un centro de mayor complejidad, mientras que otras 25 recibieron atención médica y permanecen bajo evaluación en un hospital local.

Durante el operativo, la escuela primaria cercana fue puesta en confinamiento preventivo. Horas después, y una vez asegurada la zona, los alumnos fueron entregados a sus padres.

La investigación continúa para establecer las circunstancias del tiroteo y los posibles motivos detrás de una nueva tragedia que golpea al sistema educativo canadiense.

