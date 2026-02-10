10 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Declaró el novio de Rocío Alvarito, la joven que falleció tras caer de un balcón: "Se puso agresiva"

El acusado amplió la indagatoria y continúa detenido. La chica murió al caer desde un segundo piso luego de una fuerte discusión con su pareja.

Por
Marcha por pedido de Justicia por la muerte de Rocío Alvarito. (PH: Marina Espeche)

Marcha por pedido de Justicia por la muerte de Rocío Alvarito. (PH: Marina Espeche)

Rocío Alvarito de 26 años falleció tras caer del balcón de un segundo piso. Su pareja, Marcos Ariel García, de la misma edad, quedó arrestado por el hecho y este martes amplió su declaratoria. "Cuando le digo que había decidido terminar la relación, Rocío lo tomó muy mal y se puso agresiva", declaró el joven. Según el relato de los vecinos, hubo una discusión entre ambos en el departamento en el que solo estaban ellos dos.

Bastian Jerez tiene ocho años.
Te puede interesar:

Accidente de Bastian: volvieron a operar al niño y su madre pidió dadores de sangre

Sobre el acusado pesa la acusación de privación ilegal de la libertad y este martes dio su versión de lo sucedido: “Corrí al piso de abajo para atajarla, pero ya había caído”. La declaratoria fue videograbada mientras familiares, allegados y amigos de la víctima se reunieron frente a la Fiscalía para pedir justicia.

El hecho ocurrió en diagonal 76 y calle 22, en el barrio La Loma de la ciudad de La Plata, donde Rocío Alvarito, sufrió graves heridas tras caer desde su balcón y falleció en el Hospital Rossi. El fiscal en turno Álvaro Garganta dispuso el arresto de Marcos Ariel García (26) por el delito de “homicidio agravado por el vínculo” (femicidio).

Rocío Alvarito y M.A.G.

Según informaron fuentes oficiales de la causa, la investigación es compleja ya que cuando ocurrió el hecho solo estaban el detenido y la víctima en el departamento. Si bien hay testimonios de vecinos que escucharon los gritos, no aportaron mayores detalles. También el acusado declaró que se contactó con el padre de la joven y con su madre para que lo ayudaran a lidiar con su novia. “Los testigos que dieron indicios de una relación tóxica y que esa mañana él le gritó a ella: ‘De acá vos no te vas’”, revelaron las fuentes del caso.

En una primera instancia, el fiscal solicitó imputar al joven por abandono de persona seguido de muerte y privación ilegítima de la libertad agravada pero, desde el Juzgado de Garantías N°3 de La Plata le avalaron sólo el segundo cargo. Según entendieron, el detenido no habría dejado salir a Rocío del departamento que compartían en el barrio La Loma de La Plata, durante la discusión y, por eso, ella habría intentado salir por el balcón, cayendo al vacío.

El acusado negó los cargos en su primer entrevista con el fiscal y solicitó ampliar la indagatoria. En ese sentido, se supo que el padre de la víctima admitió que a las 7:15 del día de la tragedia, el joven lo llamó: “Tato, por favor, vení a buscar a Rocío. Está rompiendo todo el departamento, no quiero estar más con ella, se terminó”, contó Juli sobre su yerno y agregó que él no tenía “conocimientos de conflictos en la pareja” previos.

Según se pudo conocer, en la ampliación indagatoria consta que M.A.G declaró que la noche anterior al trágico suceso, habían discutido por un tema de tránsito y durmieron en ambientes separados. Cuando se despertaron, él ya había tomado la decisión de separarse y eso desató la furia de la joven. “Cuando le digo que había decidido terminar la relación, Rocío lo tomó muy mal y se puso agresiva, empezó a empacar sus cosas en una bolsa y comenzó a romper cosas del departamento”, relató.

Fue en ese entonces cuando se contactó con su suegro para que vaya a buscar a hija. “Me dijo que no podía ir en ese momento”. Al tener la negativa, se comunicó con su madre y le pidió que fuera a ayudarlo. Otro punto importante en su declaratoria fue que el joven “grabó” con su celular lo que estaba pasando en el departamento. Según el acusado, Rocío quiso bajar por el balcón y aclaró que “la puerta del departamento estaba como la dejaron la noche anterior” y que “ella tiró su llave al vacío”.

"Cuando Rocío se colgó de la baranda del balcón, quise subirla, tomándola de sus brazos, pero no pude y le pedí que aguantara... Como no podía subirla, corrí al piso de abajo para tratar de atajarla, pero no llegué porque Rocío ya había caído", concluyó su relato.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Diego Armando Harut iba a trabajar a una panadería en Palermo pero nunca llegó.

"Estamos desesperados": el pedido de una madre por su hijo, un joven panadero desaparecido

play

"Se distrajo con el celular": condenaron a tres años de prisión a un anestesiólogo por la muerte de un nene en General Roca

play

Crimen y misterio en Saavedra: encontraron a un hombre muerto con un cuchillo clavado en el pecho

César Sena y Marcela Acuña escucharon su condena desde la carcel. 
play

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: la reacción de César Sena y Marcela Acuña al ser condenados a perpetua

Impactante video: así fue el brutal asesinato del exfutbolista del ascenso argentino

Impactante video: así fue el brutal asesinato del exfutbolista del ascenso argentino

MagisTv y XuperTv: qué sanciones económicas y legales pueden tener los usuarios de contenido audiovisual gratuito

MagisTv y XuperTv: qué sanciones económicas y legales pueden tener los usuarios por usar la app

Rating Cero

La mediática contó detalles de su imputación en Instagram. 

Daniela Celis enfrenta una causa penal por apuestas ilegales: "Qué injusta que es la vida"

El descargo de la actriz apunto a un integrante del jurado.

Polémica en MasterChef: Emilia Attias confesó por qué le robó la crema a Miguel Ángel Rodríguez

Las mediáticas recordaron el cruce que tuvieron en el Bailando.

Moria Casán recordó la icónica pelea con Silvina Escudero: "Evolucionamos..."

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel se comprometieron a mediados de 2025.
play

Tini Stoessel habló por primera vez de su casamiento con Rodrigo de Paul: ¿cuándo será?

Maxi López quedó afuera de Olga de una forma repentina. 

Dejaron afuera de Olga a Maxi López: "me parece antipático"

Quiénes son los principales famosos que se separaron en el inicio del 2026.

Quiénes son los principales famosos que se separaron en el inicio del 2026

últimas noticias

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, miércoles 11 de febrero

Hace 17 minutos
La mediática contó detalles de su imputación en Instagram. 

Daniela Celis enfrenta una causa penal por apuestas ilegales: "Qué injusta que es la vida"

Hace 19 minutos
Los sindicatos definieron sus posturas.

Paro de transporte: cómo funcionarán los colectivos, trenes y subtes este miércoles 11 de febrero

Hace 22 minutos
Marcha por pedido de Justicia por la muerte de Rocío Alvarito. (PH: Marina Espeche)

Declaró el novio de Rocío Alvarito, la joven que falleció tras caer de un balcón: "Se puso agresiva"

Hace 36 minutos
El servicio de subte estará afectado por la medida de fuerza.

Paro de subtes: una por una, qué líneas estarán afectadas y en qué horarios

Hace 1 hora