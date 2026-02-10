Declaró el novio de Rocío Alvarito, la joven que falleció tras caer de un balcón: "Se puso agresiva"

Rocío Alvarito de 26 años falleció tras caer del balcón de un segundo piso. Su pareja, Marcos Ariel García, de la misma edad, quedó arrestado por el hecho y este martes amplió su declaratoria. "Cuando le digo que había decidido terminar la relación , Rocío lo tomó muy mal y se puso agresiva" , declaró el joven. Según el relato de los vecinos, hubo una discusión entre ambos en el departamento en el que solo estaban ellos dos.

Sobre el acusado pesa la acusación de privación ilegal de la libertad y este martes dio su versión de lo sucedido: “ Corrí al piso de abajo para atajarla, pero ya había caído ”. La declaratoria fue videograbada mientras familiares, allegados y amigos de la víctima se reunieron frente a la Fiscalía para pedir justicia.

El hecho ocurrió en diagonal 76 y calle 22, en el barrio La Loma de la ciudad de La Plata, donde Rocío Alvarito , sufrió graves heridas tras caer desde su balcón y falleció en el Hospital Rossi. El fiscal en turno Álvaro Garganta dispuso el arresto de Marcos Ariel García (26) por el delito de “homicidio agravado por el vínculo” (femicidio).

Según informaron fuentes oficiales de la causa, la investigación es compleja ya que cuando ocurrió el hecho solo estaban el detenido y la víctima en el departamento. Si bien hay testimonios de vecinos que escucharon los gritos, no aportaron mayores detalles. También el acusado declaró que se contactó con el padre de la joven y con su madre para que lo ayudaran a lidiar con su novia. “Los testigos que dieron indicios de una relación tóxica y que esa mañana él le gritó a ella: ‘De acá vos no te vas’ ”, revelaron las fuentes del caso.

En una primera instancia, el fiscal solicitó imputar al joven por abandono de persona seguido de muerte y privación ilegítima de la libertad agravada pero, desde el Juzgado de Garantías N°3 de La Plata le avalaron sólo el segundo cargo. Según entendieron, el detenido no habría dejado salir a Rocío del departamento que compartían en el barrio La Loma de La Plata, durante la discusión y, por eso, ella habría intentado salir por el balcón, cayendo al vacío.

El acusado negó los cargos en su primer entrevista con el fiscal y solicitó ampliar la indagatoria. En ese sentido, se supo que el padre de la víctima admitió que a las 7:15 del día de la tragedia, el joven lo llamó: “Tato, por favor, vení a buscar a Rocío. Está rompiendo todo el departamento, no quiero estar más con ella, se terminó”, contó Juli sobre su yerno y agregó que él no tenía “conocimientos de conflictos en la pareja” previos.

Según se pudo conocer, en la ampliación indagatoria consta que M.A.G declaró que la noche anterior al trágico suceso, habían discutido por un tema de tránsito y durmieron en ambientes separados. Cuando se despertaron, él ya había tomado la decisión de separarse y eso desató la furia de la joven. “Cuando le digo que había decidido terminar la relación, Rocío lo tomó muy mal y se puso agresiva, empezó a empacar sus cosas en una bolsa y comenzó a romper cosas del departamento”, relató.

Fue en ese entonces cuando se contactó con su suegro para que vaya a buscar a hija. “Me dijo que no podía ir en ese momento”. Al tener la negativa, se comunicó con su madre y le pidió que fuera a ayudarlo. Otro punto importante en su declaratoria fue que el joven “grabó” con su celular lo que estaba pasando en el departamento. Según el acusado, Rocío quiso bajar por el balcón y aclaró que “la puerta del departamento estaba como la dejaron la noche anterior” y que “ella tiró su llave al vacío”.

"Cuando Rocío se colgó de la baranda del balcón, quise subirla, tomándola de sus brazos, pero no pude y le pedí que aguantara... Como no podía subirla, corrí al piso de abajo para tratar de atajarla, pero no llegué porque Rocío ya había caído", concluyó su relato.