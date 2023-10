Morón: delincuentes ingresaron a una casa y golpearon y asaltaron a sus dueños

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad de un vecino de enfrente donde captan la manera en que los cinco malvivientes ingresan tranquilamente porque eran supuestos clientes y luego de un rato salen con bolsas y comienzan a cargarlo dentro del vehículo en el que llegaron una gran cantidad de mercadería, además de dinero en efectivo.

Según contó la propia víctima, uno de los delincuentes se había contactado con ellos vía online. “Uno vino el viernes, se probó los botines y me preguntó si aceptaba dólares, le dije que no y después quedó en que su representante iba a volver dentro de tres días”, relató Federico.

“Me pedían que les dé más plata y les dije que eso era todo. No sé si estaban armados, pero sí los escuchaba decir todo el tiempo ‘dame el arma’. Más o menos nos habrán llevado unos 30 y 40 pares de botines que eran encargues”, detalló el joven emprendedor.

Al mismo tiempo, explicó que durante el robo fueron maniatados por precintos y que dentro de la vivienda, en una habitación, también estaba su hermana menor, que se dio cuenta cuando los escuchó a ellos pedir ayuda y fue logró llamar a la Policía.

Cómo fue el robo a la familia en Morón

Según contó Federico, dueño del emprendimiento de la venta de ropa y calzado deportivo, las ventas se realizan a través de las redes sociales: “Nosotros acordamos la venta por las redes sociales y vienen hasta acá para ver el producto y concretar la venta”.

“Nos robaron unos 200.000 mil pesos. Nos exigían dólares, pero no tenía. Ellos se pusieron nerviosos y mi papá les pedía que se vayan porque iban a llegar otro auto”, detalló.

El joven contó que la venta se había acordado días antes donde incluso uno de los ladrones se había acercado hasta la vivienda para probarse el producto y le aseguró que a los días iban a regresar para comprarlo. “En un principio no sospeché nada, pero hoy, después de lo que pasó, me hizo ruido muchas de cosas, por ejemplo, me decía que el representante estaba en Holanda pero que él jugaba me decía que era en Lamadrid”, agregó.

Hasta el momento la Policía busca intensamente a los delincuentes quienes tras el robo se subieron al vehículo y unas cuadras más adelantes cambiaron la mercadería a otro auto.