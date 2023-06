Monte Castro: una mujer tiró a un perrito al contenedor de basura y vecinos lo rescataron

Al parecer los vecinos que pasaban cerca del tacho, escucharon el lamento del cachorro y lograron salvarlo. "Escuchamos los llantos, los ladridos y lo sacamos" , comentó a los medios un vecino que fue testigo de lo ocurrido. Además, contó que cinco minutos después del acto "vino el camión de residuos, por lo que iba a ser un desastre" si no rescataban al animal.

En la grabación se puede ver el momento en el que la mujer mira a sus alrededores para asegurarse de que no haya nadie, toma al can lo pone dentro de la basura y sigue su camino como si nada hubiera pasado sobre la calle Alcaraz al 4600.

Ante esto, en las últimas horas, la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), a cargo del Dr. Carlos Rolero Santurián, logró identificar a la mujer y ordenó que sea detenida por el delito de maltrato animal.

"No lo puedo entender, tiene 3 o 4 meses dijo que tiene la veterinaria. Ya tiene muchas solicitudes de familia," explicó Karina, la joven que quedó a cargo. En esa línea añadió que "fue muy cruel, se sabe quién es pero no se va a decir mucho porque hay que hacer la denuncia a la comisaría".

"Esto pasó 5:45 de la mañana, mis compañeros de trabajo a las seis lo escuchan llorar al perro adentro del tacho y lo meten adentro del taller", añadió. La mujer logró acceder a la cámara de seguridad del edificio para poder identificar cómo el perro terminó dentro del contenedor.

El cachorro fue bautizado como Tachito y recibió alojamiento en un tránsito temporal mientras los vecinos buscaban un adulto responsable. Pero en las últimas horas, la joven que se hizo cargo indicó que ya tiene una nueva familia.

La UFEMA le entregó el perro a una familia en custodia judicial con quienes comenzará una nueva vida. Además, fue renombrado y a partir de ahora se llamará "Titán".

https://twitter.com/carovillalba09/status/1664640748380102662 Un hombre tiró a un cachorro a la basura y los vecinos los rescataron. Lo apodaron "tachito". Fue en Alcaraz al 4600, zona de Monte Castro #CABA. Todo quedó filmado pic.twitter.com/avMjmtyaTT — Carolina Villalba (@carovillalba09) June 2, 2023

La mujer que arrojó a su perra a un contenedor de basura podría ir a juicio oral

La mujer que arrojó a su perra a un contenedor de basura podría ir a juicio oral, "Lola" fue rescatada por efectivos policiales y el accionar de su dueña quedó registrado en las cámaras de seguridad de un edificio. La imputada enfrenta cargos por maltrato animal.

El indignante episodio ocurrió en marzo de 2023 en Villa Luro, cuando una vecina escuchó ruidos provenientes del contenedor de la cuadra y dentro encontró al animal, inmediatamente llamó al 911.

El accionar de la dueña que arrojó a su mascota dentro del contenedor, quedó registrado por unas cámaras de seguridad de un edificio y rápidamente se viralizó en redes sociales, para poder establecer la identidad de la agresora.

La acusada, identificada como Maribel Llauca Guaroco, de 45 años de edad, enfrenta cargos por actos de crueldad, que se encuentra dentro de la Ley de Maltrato Animal 14.346. Ahora la fiscalía, espera que la imputada vaya a juicio oral y público.

"Lola" fue adoptada por uno de los oficiales que la rescataron ese 20 de marzo después de pasar 12 horas dentro del contenedor.

