Indignante video: una mujer arrojó a su perra al contenedor de basura y huyó

El video viralizado en redes sociales generó un completo repudio y, gracias a eso, intentan identificar a la dueña para poder detenerla por el delito cometido de maltrato animal, ya que esto está penado por la ley.

Un detalle no menor es que el camión no hizo su trabajo y no vació al contenedor con la perra adentro porque afortunadamente lo había hecho un rato antes. De lo contrario, hubiese sufrido heridas irreversibles por la fuerza de la maquinaria de basura.

Una vecina que pasaba por la zona escuchó los ruidos, intentó rescatarlo y, al no poder, se comunicó con el 911. Fue entonces que dos efectivos hicieron el trabajo y uno de ellos se metió para poder sacarlo. Aseguraron que se encontraba en mal estado ya que había permanecido más de 12 horas, pero ya se encuentra en recuperación.