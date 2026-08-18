18 de agosto de 2026 Inicio
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Le regalaron una muñeca a su hija y asegura que está endemoniada: "Me siento observado"

En redes sociales se viralizaron una serie de videos donde un usuario narra una inquietante situación que vive en su casa con un juguete que se activa solo. Sus clips generaron mucha repercusión tanto para aquellos curiosos en la temática como para escépticos.

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Una muñeca se volvió viral en TikTok por estar endemoniada. 

Una muñeca se volvió viral en TikTok por estar "endemoniada". 

Un hombre comenzó a grabar a la muñeca de su hija que aparentemente está "endemoniada": aparecía en lugares donde no la había dejado y se prendía la música sin que nadie estuviera jugando con ella. Revolucionó tanto las redes sociales que dedica su cuenta a contar cómo avanza la tenebrosa situación y, una aparición que parece estar "molestándolo".

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Todo empezó cuando el usuario @BecsmanGarciaoficial subió un video contando que la muñeca que le regalaron a su hija empezó a comportarse de manera extraña. La cuenta de @marijoparanormal recopiló una serie de clips explicando cómo es la extraña historia de este hombre y el juguete.

El conflicto comenzó cuando la hija de Becsman recibió varias muñecas, destacando una en particular. El juguete cuenta con imanes en las manos que activan su mecanismo únicamente al unirse, por lo que no debería funcionar de forma espontánea. Sin embargo, tras notar un comportamiento extraño, Becsman procedió a retirarle las pilas y la caja de música y voz.

A pesar de estas medidas, la muñeca siguió molestando por lo que el usuario decidió iniciar su propia investigación transmitiendo en directo y subiendo más videos. En algunos de ellos se ve a la muñeca cayéndose sola o siendo manipulada por una "fuerza misteriosa". A pesar de la insistencia de sus seguidores, quienes le aconsejaban quemarla o tirarla, el creador mostró en varios clips cómo, tras dejarla lejos, "la muñeca seguía regresando".

¿Qué pasó con la "muñeca endemoniada" de TikTok?

El temor de Becsman se intensificó al aproximarse a una propiedad atribuidas a Marta Molina, conocida popularmente como “la bruja que vuela”. Tras ingresar y grabar una serie de videos en el interior del inmueble, se difundió un material en el que se logra apreciar claramente la figura de una mujer de pie detrás de él. Este clip en particular detonó el alcance del caso, convirtiéndolo en un fenómeno masivo y altamente viral en internet.

Al parecer Becsman se dedica a visitar casas abandonadas en sus tiempos libres y perseguir historias de misterio, sin embargo, el autor de los videos no aclaró si esto en realidad se trata de una experiencia paranormal o si es una puesta en escena actuada para atraer vistas y likes en las plataformas.

En la cuenta de MarijoParanormal, muchos usuarios desconfiaron de los videos subidos por el autor y escribieron comentarios como "Súper actuado, cuando algo es paranormal hasta los espectadores siete la mala vibra y este video ni cosquillas"; "Yo siento que todo es fabricado porque nunca amplia la toma"; "No puedo distinguir si es actuación o realidad", entre otros.

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