Misterio en Puerto Madryn: un contenedor cayó al mar y terminó varado frente a un club náutico La estructura, arrastrada por el viento y la corriente tras desprenderse del muelle Almirante Storni, quedó encallada frente al Club Náutico Atlántico Sud. Intervino Prefectura Naval.







Una situación insólita en la ciudad de Chubut.

Un contenedor de gran porte apareció flotando y luego varado en la ciudad de Puerto Madryn, lo que generó sorpresa entre vecinos y autoridades. La unidad quedó detenida frente al Club Náutico Atlántico Sud y obligó a un operativo de la Prefectura Naval Argentina.

El hecho ocurrió este lunes, cuando la Administración Portuaria de Puerto Madryn alertó a Prefectura por la caída de un contenedor desde el muelle Almirante Storni, en medio de los fuertes vientos que afectaron la zona.

Según se informó, tras desprenderse, la estructura fue arrastrada por la corriente hasta quedar encallada frente a las instalaciones del club náutico. La escena fue registrada en fotos y videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Desde el portal local Madryn Ahora precisaron que se trataba de un contenedor tipo reefer de 20 pies, que se encontraba vacío al momento del incidente, ya que iba a ser utilizado para cargar pescado congelado.

El contenedor quedó bajo custodia de las autoridades, a la espera de que la empresa responsable concrete su retiro en las próximas horas.