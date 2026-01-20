El dolor de Luciano Castro tras la infidelidad a Griselda Siciliani: "Perdí al amor de mi vida" El actor dialogó con Pía Shaw, periodista de C5N, y reconoció que se mandó "una gran cagada". "Hablé bastante con él. Está arrepentidísimo de todo lo que está pasando. La situación no está nada bien entre los dos", reveló. + Seguir en







Luciano Castro dialogó con Pía Shaw y dijo que estaba arrepentido. Diario Rio Negro

La infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani es el escándalo del verano y parece no tener fin. Luego del cruce con Sabrina Rojas y de la palabra de su pareja, fue el propio actor quien salió a hablar para hacerse cargo de la situación. Según relató la periodista de C5N Pía Shaw en A la Barbarossa (Telefe), él le reconoció que se "mandó una gran cagada" y que "perdió al amor de su vida".

"Él no quiere hablar públicamente, pero estaba arrepentidísimo por todo lo que viene pasando. Interpreto que, obviamente, no está nada bien entre los dos. No sé qué puede llegar a pasar el día de mañana. Es muy difícil la situación", relató Shaw.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RealTimeRating/status/2013622965993132457&partner=&hide_thread=false Luciano Castro: “Me mandé una gran cagada, perdí al amor de mi vida” pic.twitter.com/UJlFwnnr2o — Real Time (@RealTimeRating) January 20, 2026 Siciliani, sin embargo, había asegurado que todavía está en pareja con el actor, aunque se encargó de aclarar que no quería hablar de su vida privada: "No es un tema mío, no es un tema que yo expuse. Nunca hablo de mi intimidad, jamás, ni en mis redes. Ni de la intimidad de nadie, menos de otros".

Antes de esta charla con Pía Shaw, Castro había tenido un fuerte cruce con Celina Hernández, de América TV. “Mi vida está destrozada. Me importa más mi vida que tu laburo”, le reclamó, ante la insistencia de la comunicadora para tener alguna declaración.

Quién es Sarah Borrell, la tercera en discordia entre Luciano Castro y Griselda Siciliani Borrell tiene 28 años y es de nacionalidad danesa, aunque se encuentra en Madrid desde agosto de 2025. En su cuenta de Instagram marca que es bailarina, actriz y profesora de danés y español, mientras que también publicó varias fotos y videos de sus trabajos.

Sarah Borrell "Días de rodaje, baile, actuación, amigos, familia y más", expresó en una de sus publicaciones, en la que se la observa en un set de rodaje. "El baile siempre me hace crecer, y aún más cuando estoy rodeada de gente inspiradora", señaló en otro posteo. En el programa de televisión Puro Show, revelaron que el actor habría tenido un acercamiento con la actriz cuando viajó solo a España para presentar la obra Sansón de las Islas en el Festival de la Hispanidad, en agosto de 2025.