La artista dejó un gran legado en el teatro, el cine, la televisión y para la formación de nuevas generaciones. La noticia la confirmó la Asociación Argentina de Actores y Actrices: “Acompañamos en este doloroso momento a sus familiares y seres queridos”.

El mundo del espectáculo argentino está de luto luego que se confirmara la muerte de la actriz Gaby Ferrero , quien falleció este martes a los 64 años.

La noticia la confirmó la Asociación Argentina de Actores y Actrices a través de sus redes sociales: “Con profunda tristeza despedimos a la actriz y docente Gaby Ferrero, dueña de una trayectoria sólida y sostenida en teatro, cine y TV, marcada por una profunda sensibilidad artística ”.

En esa misma línea indicaron que “acompañamos en este doloroso momento a sus familiares y seres queridos”. En el mismo documento no se precisaron las causas del fallecimiento.

Ferrero nació el 1 de julio de 1961 y fue una destacada y querida actriz, docente, musicoterapeuta y profesora de Educación Inicial.

Se formó en actuación con Ricardo Bartís y completó su entrenamiento actoral con reconocidos maestros como Javier Daulte, Pompeyo Audivert y Alejandro Maci, entre otros. Además, estudió dirección teatral con Juan Carlos Gené y Guillermo Cacace. Su amplia formación incluyó estudios de clown, tango, danza, técnica vocal, escritura y composición musical, entre otras disciplinas artísticas.

Murió Gaby Ferrero: la extensa trayectoria de la actriz en el teatro, el cine y la televisión

Desde sus inicios como actriz, Gaby Ferrero tuvo una destacada trayectoria participando de manera ininterrumpida en proyectos del teatro independiente, oficial y comercial, y trabajando con destacados directores y dramaturgos.

En televisión en Santa Evita, Cuéntame cómo pasó, Doce casas, La casa, Entre horas, Graduados, El donante, El pacto, Trátame bien, Amas de casa desesperadas, La Lola, Mi señora es una espía y Ciclo de terror (Canal 7), entre otras ficciones.

Por su parte, en la pantalla grande, participó en los films Los adoptantes, La flor, Los que aman odian, Iniciales SG, Cetáceos, La tercera orilla, El crítico, Noelia, La mirada invisible y Séptimo.

Además, en el teatro formó parte del elenco de La memoria futura. Voces de las abuelas, Largo viaje de un día hacia la noche, Bodas de sangre, La comedia es peligrosa, Once Berlin, Mi hijo solo camina un poco más lento, Diamante, El vestidor, 38SM, UMBRiO, Un mechón de tu pelo, La crueldad de los animales, Mau Mau o la tercera parte de la noche, 33 variaciones, Almas ardientes, Simplemente Concha, 4D Óptico, El diario de Carmen y Rosa Mística, entre otras.

Ferrero también tuvo una sostenida actividad docente: desde mediados de la década del ’90 dictó clases de actuación, especialmente a niños y adolescentes, tarea que “consideró fundamental tanto en lo artístico como en lo humano, y que profundizó una vocación pedagógica presente desde sus primeros años como maestra y profesora universitaria”, destacó la Asociación Argentina de Actores y Actrices.