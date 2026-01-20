Chelsea declaró transferible a Enzo Fernández: cuántos equipos están dispuestos a pagar una fortuna por él El campeón del mundo tiene contrato con el conjunto inglés hasta 2032 y pese a ser el capitán y querido por la hinchada, el club desea recuperar los 121 millones de euros que desembolsó para su fichaje procedente de Benfica. ¿Cuánto recibiría River por la venta? Por + Seguir en







De concretarse el pase, a River le corresponderían ocho millones de dólares

Pese a ser una pieza clave en el club, Chelsea sorprendió en este mercado al declarar transferible a Enzo Fernández y ya hay dos equipos interesados en sumar al campeón del mundo en su plantel.

Tras la destitución de Enzo Maresca como entrenador y el arribo de Liam Rosenior en su lugar, Fernández sigue siendo clave en mitad de cancha e incluso capitán; sin embargo, aclararon que si llega una oferta a la altura de las altas expectativas económicas “estarían dispuestos a venderlo por el precio justo”, reveló el periodista Dean Jones en TeamTalk.

El ex-River tiene contrato con el conjunto inglés hasta 2032, pero el club tiene en consideración transferirlo, ya que desea recuperar los 121 millones de euros que desembolsó para su fichaje procedente de Benfica.

Ante esta noticia, dos gigantes europeos lo tienen en consideración: según L’Equipe, París Saint-Germain estaría dispuesto a ofrecer hasta 150 millones para tenerlo en el plantel que comanda Luis Enrique. Además, el medio inglés BBC, mencionó a Real Madrid como otro de los equipos de jerarquía para tener al argentino en la mitad de cancha.

enzo fernandez chelsea Reuters/Andrew Couldridge En Los Blues, el campeón del mundo lleva disputados 31 partidos oficiales, con un acumulado de 2.416 minutos en cancha, en los que convirtió 8 goles y 4 asistencias, además de haber recibido 7 tarjetas amarillas.

River expectante por la venta de Enzo Fernández: cuánto le podría ingresar Más allá de que los clubes europeos están expectantes a cerrar el pase de Enzo Fernández, otro de los clubes que está atento a la venta es River, ya que podría ingresarle una gran suma de dinero. En caso de que finalmente se concrete un pase de 150 millones de dólares, por el “mecanismo de solidaridad” al Millonario le corresponderían 8 millones de dólares. De esta manera, el club argentino recuperaría lo que invirtió en el actual mercado de pases, donde llegaron Aníbal Moreno, Fausto Vera y el uruguayo Mathias Viña.