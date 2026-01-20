IR A
De qué se trata Héroe por encargo, la comedia de acción que llegó a Netflix y es de lo más visto

Un viejo estreno estadounidense de 2023 aterrizó a la gran N roja y es furor en este sitio web ya que atrapó a miles de suscriptores.

Ahora llegó un nuevo estreno que es furor en la gran N roja, se trata de Héroe por encargo, la nueva producción estadounidense que escaló rápidamente al top ten en varios países.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y se convierten en tendencia en cuestión de segundos, atrapando la atención de miles de suscriptores y usuarios que la hacen la más consumida del mundo entero.

Ahora llegó un nuevo estreno que es furor en la gran N roja, se trata de Héroe por encargo, la nueva producción estadounidense que escaló rápidamente al top ten en varios países. Es un film de acción y comedia que te mantendrá al filo del sillón de principio a fin y no te la podés perder en este mes de enero 2026. A continuación te contamos más detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que la disfrutes desde la comodidad de tu casa.

Sinopsis de Héroe por encargo, la nueva película que está en Netflix

Mason Pettits, exagente de las fuerzas especiales está atrapado en un aburrido trabajo de oficina. A regañadientes acepta un encargo para proporcionar seguridad privada a Claire Wellington, una periodista fracasada, mientras entrevista a Juan Venegas, un despiadado -pero impecablemente vestido- dictador. Justo cuando está a punto de conseguir la primicia de su vida, estalla un golpe militar. Para salir con vida, el peculiar trío debe apañarse para sobrevivir a los asesinos, a la selva y a ellos mismos.

heroe

Tráiler de Héroe por encargo

Embed - HÉROE POR ENCARGO Tráiler Español Latino (2024)

Reparto de Héroe por encargo

  • Alison Brie como Claire Wellington
  • John Cena como Mason Pettits
  • Alice Eve como Jenny Pettits
  • Juan Pablo Raba como President Juan Venegas
  • Marton Csokas como Colonel Jan Koehorst
  • Christian Slater como Sebastian Earle
  • Fiona Horsey
  • Julianne Arrieta como Avery Alderson
