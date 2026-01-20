Revelan un nuevo parte médico de Bastian: cuál es el estado de salud del niño

El chico de ocho años está internado en Mar del Plata tras haber sido intervenido quirúrgicamente, luego de un choque cuando se encontraba en una UTV en Pinamar.

Bastian, el nene de 8 años que fue atropellado en Pinamar , fue intervenido nuevamente y el Hospital Provincial Materno Infantil de Mar del Plata, donde se encuentra internado, emitió un nuevo parte médico sobre su estado de salud.

Según el informe, el chico sigue estable, con asistencia respiratoria mecánica y sin medicación para mantener la presión arterial, más allá que señalaron que anoche tuvo “un episodio febril” , por lo que le hicieron algunos estudios y empezaron a darle antibióticos para controlar cualquier posible infección.

“El drenaje colocado ayer se encuentra correctamente y permitió evacuar contenido acumulado” , indicaron y a expresando un gran avance, destacaron que “continúa la respuesta parcial a estímulos”.

Al mismo tiempo, informaron que los profesionales del hospital siguen “atentos a la evolución, realizando los controles y tratamientos necesarios según la evolución clínica del caso”.

Por otro lado, el Ministerio de Salud provincial informó que la familia del niño cuenta con acompañamiento de equipos de salud mental especializados, con la Red Provincial de Salud Mental en Incidente Crítico, profesionales del propio hospital y especialistas de la Región Sanitaria VIII, quienes asisten a los allegados de Bastian en este proceso.

Habló el conductor de la camioneta que chocó contra el UTV en la que iba Bastian

El conductor de la camioneta Volkswagen Amarok que chocó en la ciudad bonaerense de Pinamar contra el UTV en la que se encontraba un niño llamado Bastian Jerez, de ocho años, se refirió por primera vez al hecho y marcó que "la verdad y la Justicia van a aclarar las cosas".

El empresario Manuel Molinari, oriundo de Junín, expuso un comunicado en su cuenta de la red social Instagram e hizo alusión al suceso por el cual permanece investigado por el delito de lesiones culposas. "Quiero agradecer de corazón a todos los que se han comunicado y manifestado su preocupación por lo ocurrido", expresó.

En tal sentido, marcó que "lo más importante es la salud del niño" e hizo alusión a los allegados del menor: "Pido prudencia, respeto y sobre todo oraciones por él y su familia". Por último, mencionó la investigación: "Confío en que la verdad y la Justicia van a aclarar las cosas. Gracias por el acompañamiento y el cariño".

Debido a la gravedad de las lesiones, el menor había sido trasladado de urgencia al Hospital Comunitario de Pinamar, donde fue intervenido quirúrgicamente en dos oportunidades y permaneció internado en la unidad de terapia intensiva, mientras que este jueves fue transportado hacia un hospital de Mar del Plata para volver a ser operado.