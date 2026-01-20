20 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Revelan un nuevo parte médico de Bastian: cuál es el estado de salud del niño

El chico de ocho años está internado en Mar del Plata tras haber sido intervenido quirúrgicamente, luego de un choque cuando se encontraba en una UTV en Pinamar.

Por

Bastian permanece estable en los aspectos clínicos y hemodinámicos, con respiración asistida

Bastian, el nene de 8 años que fue atropellado en Pinamar, fue intervenido nuevamente y el Hospital Provincial Materno Infantil de Mar del Plata, donde se encuentra internado, emitió un nuevo parte médico sobre su estado de salud.

Mar del Plata.
Te puede interesar:

Dos propietarias desalojaron a su inquilina y le ganaron un juicio de $60 millones por daños a la propiedad

Según el informe, el chico sigue estable, con asistencia respiratoria mecánica y sin medicación para mantener la presión arterial, más allá que señalaron que anoche tuvo “un episodio febril”, por lo que le hicieron algunos estudios y empezaron a darle antibióticos para controlar cualquier posible infección.

“El drenaje colocado ayer se encuentra correctamente y permitió evacuar contenido acumulado”, indicaron y a expresando un gran avance, destacaron que “continúa la respuesta parcial a estímulos”.

Al mismo tiempo, informaron que los profesionales del hospital siguen “atentos a la evolución, realizando los controles y tratamientos necesarios según la evolución clínica del caso”.

papa bastian

Por otro lado, el Ministerio de Salud provincial informó que la familia del niño cuenta con acompañamiento de equipos de salud mental especializados, con la Red Provincial de Salud Mental en Incidente Crítico, profesionales del propio hospital y especialistas de la Región Sanitaria VIII, quienes asisten a los allegados de Bastian en este proceso.

Habló el conductor de la camioneta que chocó contra el UTV en la que iba Bastian

El conductor de la camioneta Volkswagen Amarok que chocó en la ciudad bonaerense de Pinamar contra el UTV en la que se encontraba un niño llamado Bastian Jerez, de ocho años, se refirió por primera vez al hecho y marcó que "la verdad y la Justicia van a aclarar las cosas".

El empresario Manuel Molinari, oriundo de Junín, expuso un comunicado en su cuenta de la red social Instagram e hizo alusión al suceso por el cual permanece investigado por el delito de lesiones culposas. "Quiero agradecer de corazón a todos los que se han comunicado y manifestado su preocupación por lo ocurrido", expresó.

En tal sentido, marcó que "lo más importante es la salud del niño" e hizo alusión a los allegados del menor: "Pido prudencia, respeto y sobre todo oraciones por él y su familia". Por último, mencionó la investigación: "Confío en que la verdad y la Justicia van a aclarar las cosas. Gracias por el acompañamiento y el cariño".

Debido a la gravedad de las lesiones, el menor había sido trasladado de urgencia al Hospital Comunitario de Pinamar, donde fue intervenido quirúrgicamente en dos oportunidades y permaneció internado en la unidad de terapia intensiva, mientras que este jueves fue transportado hacia un hospital de Mar del Plata para volver a ser operado.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Nuevo parte médico sobre la salud de Bastian: cómo evoluciona el niño atropellado en Pinamar

La humorista y el político se reencontrarán a fin de mes en Mar del Plata.
play

"Sé mucho...": Mirtha Legrand acorraló a Fátima Flórez con una pregunta sobre Javier Milei

Destrozos en Mar del Plata tras un potente vendaval. 

Temporal en Mar del Plata: fuertes ráfagas causaron destrozos en distintos puntos de la ciudad

play

El temporal llegó a Pinamar: los turistas abandonaron la playa antes de la tormenta

Esta persona fue un asesino que aterrorizó a toda una comunidad

Quién era Celso Arrastía, el asesino en serie que causó terror en Mar del Plata

Se llevaron un vehículo con una bebé adentro.

Mar del Plata: robaron un auto con una bebé de tres meses adentro

Rating Cero

Esta comedia cargada de acción con John Cena llegó a Netflix y es furor
play

Esta comedia cargada de acción con John Cena llegó a Netflix y es furor: cuál es

Isak Férriz e Iria del Río destacaron con sus actuaciones en esta película de Netflix. 
play

Es una película española, está en Netflix y dura menos de dos horas

Compartieron unas vacaciones a la vista de todos y formalizaron el vínculo.

Verano romántico: quién es Noe Antúnez, la nueva pareja del Tucu López

Este es el perfume favorito de Gastón Edul: cuánto sale

Este es el perfume favorito de Gastón Edul: cuánto sale

Luciano Castro y Griselda Siciliani están en crisis.

Pia Shaw reveló cómo sigue la relación entre Luciano Castro y Griselda Siciliani

Ahora llegó un nuevo estreno que es furor en la gran N roja, se trata de Héroe por encargo, la nueva producción estadounidense que escaló rápidamente al top ten en varios países.
play

De qué se trata Héroe por encargo, la comedia de acción que llegó a Netflix y es de lo más visto

últimas noticias

Medios colombianos aseguran que Marino Hinestroza jugará en Vasco Da Gama

Bronca en Boca: qué pasó y por qué se cayó el pase de Marino Hinestroza

Hace 24 minutos
play
Esta comedia cargada de acción con John Cena llegó a Netflix y es furor

Esta comedia cargada de acción con John Cena llegó a Netflix y es furor: cuál es

Hace 27 minutos
play
Isak Férriz e Iria del Río destacaron con sus actuaciones en esta película de Netflix. 

Es una película española, está en Netflix y dura menos de dos horas

Hace 28 minutos
La recategorización corresponde a los contribuyentes que experimentaron cambios en sus ingresos, espacio físico, consumo de energía o alquileres durante 2025.

ARCA definió la fecha de recategorización para el monotributo: cuándo es en 2026

Hace 30 minutos
Este es el perfume favorito de Gastón Edul: cuánto sale

Este es el perfume favorito de Gastón Edul: cuánto sale

Hace 31 minutos