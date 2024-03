Mirta Busnelli: "Despertarse y ver esto es una pesadilla"

La actriz Mirta Busnelli estuvo en Fuera de Agenda en la pantalla de C5N y se refirió a las medidas del gobierno de La Libertad Avanza a las que calificó como "una pesadilla" al tiempo que aseguró que "no me imaginé que un negacionista iba a gobernar".

Luego de recordar que desde el Gobierno "hubo represalias con Lali (Espósito), con Adrián (Suar) y con otros", indicó: "No quiero que me hagan daño pero quiero decir lo que me pasa. Sabemos que puede haber represalias. Pero no puedo creer la situación en la que estamos".

Entonces, lamentó las formas que toma el poder para atacar a los artistas: "Lo que pasa es que no se argumenta, todo es con insultos, una manera salvaje de relacionarse". "Quieren borrar la historia, quieren borrarnos", señaló.

En ese sentido, afirmó que una crisis como la actual "hace salir lo peor de las personas, porque cuando uno no tiene para vivir o para comer, en la desesperación hace cualquier cosa" y aseguró que cuando Javier Milei ganó las elecciones se imaginaba estos resultados "pero también imaginaba que íbamos a hacer algo para impedirlo y supongo que lo vamos a hacer".

Por otra parte, analizó el discurso negacionista de Milei y Villarruel y sostuvo que en Argentina "muchas cosas estaban saldadas, el Nunca Más también. No pensábamos que había gente negacionista y mucho menos que estuviera en el gobierno". Al respecto, reveló que "voy siempre" a la Plaza de Mayo, en referencia al Día de la Memoria por la Verdad y Justicia y que el pasado domingo lo vivió con "mucha alegría, porque fue enorme, porque había de todo: mujeres, hombres, niños, jóvenes".