Milagro en Río Negro: se perdió en la nieve, tuvo hipotermia y lo salvaron sus perros

Con el correr de las horas, la temperatura bajó y debido al frío comenzó a afectar su movilidad, casi sin señal telefónica, logró captar una débil conexión cerca del anochecer para alertar sobre su situación. Ese llamado activó un operativo urgente en medio de caminos intransitables y nieve acumulada.

“Estuve más de cinco horas caminando, me perdí en la nieve, la nieve más alta me llegaba arriba de la rodilla, el frío era insoportable”, contó en diálogo con Noticias Región Sur y recordó: “Me caí y no me podía levantar. Gracias a los perros puedo contarla, ellos se echaron encima mío y me dieron calor”.

El dueño del campo fue quien finalmente encontró a Vince acurrucado bajo una tapera, al límite de sus fuerzas y con claros signos de hipotermia severa. El joven fue estabilizado en el lugar y trasladado para recibir atención hospitalaria. “La enfermera de Aguada Guzmán me dijo que tuve una hipotermia al 100%”, reconoció.

Peón rural fue rescatado gracias a la respuesta inmediata tras quedar atrapado en un temporal en Patagonia

El rescate de Nahuel Vince fue posible gracias al rápido accionar de distintas áreas: el comisionado Vertiz explicó que salieron en vehículo de la Comisión de Fomento acompañados por personal policial, “a la búsqueda de una persona que se encontraba desorientada en el campo”.

“Pudo dar aviso de su situación y desesperación desde un cerro, porque se acercaba la noche”, agregó en redes sociales.

En el lugar, la ambulancia asistió al peón en la tapera y luego fue trasladado hasta Chasico, donde lo esperaba otra unidad sanitaria del hospital de El Cuy, con el doctor Darío Bernel y personal médico. “El hecho de tener la ruta principal despejada hizo más fácil el traslado”, subrayó.