Tragedia en Córdoba: un ciclista murió tras caer de un puente en Mina Clavero

Un hombre de 57 años murió este martes en la provincia de Córdoba tras caer con su bicicleta del puente que une las localidades de San Lorenzo y Villa Cura Brochero, en el valle de Traslasierra, aparentemente después de perder el control en una curva.
El hecho ocurrió alrededor de las 18:30 sobre el puente San Lorenzo, según informó El Doce. Se trata de una zona popular entre turistas y deportistas por sus paisajes serranos. Testigos relataron que el ciclista, oriundo de la Ciudad de Córdoba, bajaba en sentido a Cura Brochero cuando se produjo el accidente.
El hombre no pudo maniobrar a tiempo al llegar a la curva del puente, perdió el control del rodado y cayó desde una altura aproximada de 3 metros hasta impactar con las piedras en el lecho el río. Personal de emergencias lo asistió en el lugar y fue trasladado de urgencia al Hospital Regional de Mina Clavero.
Allí llegó en estado crítico y, pese a los esfuerzos del personal de salud, falleció pocos minutos después debido a la gravedad de las heridas que sufrió. La Policía de Córdoba y el personal de emergencias médicas trabajaron en el lugar para confirmar los detalles del accidente.