Decoración contemporánea y mucha luz natural: así es la casa de Marta Fort La hija de Ricardo Fort publicó fotografías de su hogar y permitió conocer algunos detalles de los espacios que eligió para su vida cotidiana. Agregar C5N en









Marta Fort compartió imágenes de su casa y mostró distintos detalles de los espacios interiores, donde conviven muebles modernos, accesorios decorativos y una estética contemporánea. Redes sociales

Marta Fort compartió imágenes de distintos sectores de su vivienda a través de las redes sociales.

El living reúne muebles de diseño sencillo y accesorios de diferentes formas y materiales.

El sector social cuenta con una distribución que integra distintos espacios de uso cotidiano.

En el dormitorio se destacan los textiles claros, las cortinas combinadas y la presencia de vegetación. Decoración contemporánea y mucha luz natural: la hija de Ricardo Fort compartió imágenes de su hogar en redes sociales y mostró algunos detalles de los ambientes, con un estilo moderno, muebles de líneas simples y una cuidada combinación de texturas. Así es la casa de Marta Fort.

La casa de la modelo y conductora llamó la atención después de que compartiera distintas imágenes de sus espacios interiores. A través de las fotografías, dejó ver parte de la ambientación de su hogar, donde predominan los colores neutros, la luminosidad exterior y un estilo contemporáneo.

El living y el dormitorio reflejan una elección estética que prioriza los ambientes despejados, los muebles de diseño sencillo y los detalles decorativos. Los grandes ventanales también tienen un papel central: permiten el ingreso de luz y acompañan la integración visual de los distintos espacios.

Como es la casa de Marta Fort Marta Fort mostró los avances de su flamante departamento de soltera: uno de los ambientes que mostró fue el living, decorado con una paleta de colores claros y elementos de líneas simples. El sillón principal, de dimensiones amplias y tonalidad clara, está acompañado por almohadones de distintas formas y texturas, que aportan contraste sin romper la armonía del espacio.

Una alfombra gris de pelo largo delimita el sector de reposo, mientras que una mesa ratona negra de forma ovalada suma un punto de contraste. Sobre ella y en los alrededores se distribuyen libros y objetos decorativos que completan la ambientación. por otro lado, los grandes ventanales permiten iluminar el interior y acompañan la continuidad entre el living y la zona de reunión. En el sector del comedor se observa una mesa con sillas oscuras, junto con lámparas colgantes de formas esféricas y terminación metálica. Un florero de cerámica y una planta aportan pequeños detalles decorativos que contrastan con la sobriedad de los muebles.