El día después de la tragedia en Remedios de Escalada: los vecinos afirman que "no hay ninguna respuesta"

La impresionante explosión generó el destrozo de un local y graves consecuencias en las casas aledañas de la localidad bonaerense. María relató en C5N que su madre perdió todo, pide ayuda y asegura que la gente está predispuesta "a ir a la Justicia".

Crece la conmoción por el fatídico siniestro que ocurrió el viernes en Remedios de Escalada , cuando una fuga de gas ocasionó una impresionante explosión, que generó el destrozo de un local y graves consecuencias en las casas aledañas de la localidad bonaerense perteneciente a Lanús. "No hay ninguna respuesta" , afirmó a C5N María, hija de una mujer a la que se le incendió su casa y perdió todo. "Estamos todos recontra dispuestos de ir a la Justicia", agregó.

El relato de la comerciante que se salvó de milagro en la explosión en Escalada: "Lo perdí todo"

El estallido se produjo en la intersección de las calles Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, tras la rotura de una conexión maestra de gas durante una obra. Bomberos y Defensa Civil confirmaron que hubo 30 heridos, siete de gravedad, y un fallecido . Por su parte, la división canina buscará este sábado restos humanos entre los escombros.

“Mi mamá perdió la casa . Es la casa que está al lado de la fiambrería que se incendió. Perdió todo. Perdimos los animales. Teníamos tres gatos, los perdimos. Nos están diciendo que están buscándolos, pero es claro y evidente que no van a estar. Ella está destrozada. Se mató toda su vida laburando para tener esta casa y ahora pasa esto ", lamentó en un primer momento María, en diálogo con Néstor Dib en el programa Argentina en Vivo .

A posterior, detalló que "el caño de gas estuvo desde las 9 de la mañana cortado . Ella me avisó, los evacuaron, salieron. Mientras que el gas corría, la gente caminaba por la calle como si nada, fumando cigarrillo, en moto; nadie avisó nada, no hicieron ningún corte de calles, no hicieron absolutamente nada".

Para la mujer, " claramente hay un claro culpable que es Metrogas, porque no hicieron lo que tenían que hacer". En este sentido reclama que "se tenga que hacer cargo quien se tenga que hacer cargo, porque lamentablemente hay cuatro familias que se quedaron las cuatro sin su casa".

"Hay 4 familias que se quedaron sin sus casas. Desde la semana pasada había olor a gas y se avisó"



La hija de una vecina de Lanús que perdió su casa tras la explosión de Escalada.



En vivo en https://t.co/nf4ZfJsMc2 pic.twitter.com/QERVPH5sPa — C5N (@C5N) November 14, 2026

"Hasta hoy, por lo menos hasta este momento, no hay ninguna respuesta. Esto es una desidia total, todo. Estoy haciendo ahora una colecta para mi mamá, para ayudarla en todo lo que pueda, porque se quedó sin nada. Es terrible y doloroso", lamentó la joven.

Ante la consulta de si los vecinos tienen pensado realizar una presentación formal ante la Justicia, María respondió que sí, "obviamente estamos todos recontra dispuestos". "Lo que pasa es que también hoy, por ejemplo, donde vive mi mamá, que fue donde más damnificado quedó, los vecinos están mal; hay uno que está en el Hospital Evita, otra persona que tiene más de noventa años, que quedó en shock, perdió su perro, perdió su casa", aclaró.

"Es un momento muy conmocionante para todos y es difícil hasta para mí hoy estar acá. Pero bueno, sí, la idea es que sí, nos queremos unir entre todos y, obviamente, sí, acudir a quien sea para que nos den una solución", completó la mujer.

Remedios de Escalada: confirmaron que se cortó la fuga de gas y se extinguió el incendio

El Municipio de Lanús emitió un comunicado confirmando que se logró cortar la fuga de gas, como así también mitigar las llamas.

"Durante la madrugada la empresa MetroGAS finalmente pudo cortar la fuga de gas y el personal de Bomberos logró extinguir por completo el incendio. Los equipos del Municipio de Lanús han comenzado las tareas de evaluación de daños y las familias evacuadas están siendo asistidas por el área de Desarrollo Social para retornar paulatinamente a sus hogares", comenzó el texto durante sus primeras líneas.

De todas formas, advirtieron que la zona afectada continuará restringida al tránsito hasta completar el diagnóstico y las tareas de limpieza. Mientras, avanza la investigación judicial para determinar cómo se sucedieron los hechos y el grado de responsabilidad de las empresas que intervinieron.

"Queremos agradecer la labor del personal del Sistema de Emergencias Lanús - Bomberos, Defensa Civil, Salud, Desarrollo Social y Seguridad. Estamos muy orgullosos del trabajo realizado y de la capacidad de respuesta de nuestros equipos", comentaron al destacar la labor de los equipos de emergencia.