Un nuevo episodio volvió a poner a las figuras en el centro de la escena mediática. Los detalles surgieron durante una entrevista televisiva que generó repercusión en las redes sociales.

Se filtró qué le dijo a la China Suárez a Wanda Nara que causó furor en las redes: la madre de la empresaria, Nora Colosimo, habló en LAM sobre la discusión que protagonizaron ambas figuras en “la casa de los sueños” y reveló cuál habría sido uno de los comentarios más polémicos del encuentro.

El enfrentamiento entre las protagonistas del conflicto sumó un nuevo capítulo después de que Colosimo brindara detalles sobre la discusión durante una entrevista en LAM. En diálogo con Ángel de Brito, la entrevistada confirmó que su hija le había contado que la actriz realizó un comentario despectivo sobre su película .

Cuando el conductor le preguntó si Suárez había cuestionado su trabajo cinematográfico, respondió: “Sí, eso lo dijo Wanda”.

El episodio habría ocurrido durante un encuentro en “la casa de los sueños”, donde también habría estado presente Martín Migueles. Según la reconstrucción que había realizado Pepe Ochoa, Wanda Nara le habría dicho a la actriz: “Cerrá el ort..., sos una negra de m...”

Ante esa provocación, Angel de Brito mencionó la frase que habría pronunciado la novia de Icardi: “Tu película es una mierd...”. De esta manera, salió a la luz uno de los comentarios que habría profundizado la tensión entre ambas.

Consultada sobre si el empresario también había intercambiado insultos con la China, Nora Colosimo lo negó y evitó brindar mayores detalles sobre esa parte del episodio. Durante la entrevista, la madre de Wanda también se refirió al presente sentimental de su hija y Martín Migueles.

“Sí, están súper bien”, aseguró cuando le preguntaron por la pareja. Además, contó que el empresario está integrado a la familia y que comparte distintos encuentros con ellos. Sobre la posibilidad de que Migueles y Wanda convivieran, la protagonista de la entrevista explicó que pasan mucho tiempo juntos y comparten gran parte de sus actividades.