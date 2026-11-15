15 de noviembre de 2026 Inicio
En Vivo

Los vecinos de Remedios de Escalada no pueden regresar a su casa: volvió el gas, pero no tienen luz ni agua

A días del siniestro ocurrido en Beltrán y Del Valle Iberlucea, continúan los trabajos de peritajes en la zona y la demolición del principal local afectado. Algunos comerciantes tuvieron que instalar grupos electrógenos para poder abrir.

Por
Comenzaron los trabajos de demolición del local afectado por el estallido en Remedios de Escalada. 

Comenzaron los trabajos de demolición del local afectado por el estallido en Remedios de Escalada. 

Mono Gómez (X)

Continúa el drama de los vecinos de Remedios de Escalada afectados por la fuerte explosión e incendio debido una fuga de gas ocurrido en la tarde del viernes. A 48 hs del siniestro, no pueden regresar a su casa: aunque Metrogas ya restableció el servicio, se mantiene los cortes de luz y agua.

Personal de bomberos trabajan en el lugar. 
Te puede interesar:

Vecinos de Remedios de Escalada temen por una nueva fuga de gas: fueron evacuados

Por su parte, continúan los trabajos de peritajes en la zona de Beltrán y Del Valle Iberlucea, a la vez de comenzar con la demolición del principal local afectado. En este marco, algunos comerciantes tuvieron que recurrir a la instalación de grupos electrógenos para poder abrir.

"Ya han retirado los vehículos que estaban incendiados sobre la calle Beltrán. Ahora quedan las tareas de peritajes de los bomberos, sobre todo en la estructura de un edificio que está enfrente de la fiambrería. Sufrió daños en su estructura porque las llamas alcanzaron hasta el cuarto y quinto piso", informó desde el lugar el periodista de C5N Diego Fernández.

En este marco, el cronista detalló que los vecinos no pueden regresar a vivir en las inmuebles afectados. Sí lo pueden hacer de manera momentánea y junto a personal de seguridad para retirar algunas pertenencias personales y cerrar bien las puertas o algunas medidas de seguridad interna que quedó inconclusa al retirarse intempestivamente al momento el estallido.

"Pensé que se caía la casa. Me estaba por ir a trabajar cuando pasó. Se movió el piso, todo. Miraba el techo y pensaba que se iba a caer", explicó una vecina entrevistada, que vive en la calle trasera a Iberlucea. Por su parte, durante la tarde el sábado, los vecinos llevaron a cabo una movilización para exigir respuestas a lo ocurrido y reclamar la pronta resolución el conflicto.

El drama del dueño del local incendiado en Remedios de Escalada: "Me arruinó"

"Fue una locura, yo no estaba al momento del incendio, pero sí mis empleados. Hay varios heridos. Fue una explosión terrible, no para de salir las llamas. Me destruyó todo el local, me arruinó”, señaló a la prensa el hombre que arribó al lugar de los hechos a los pocos minutos de comenzado el incendio sobre el inmueble.

En este marco, aseguró no saber el trabajo que se estaba haciendo en su vereda. "Eso es algo que tiene que informar MetroGas". En medio de la fuerte conmoción, lamentó: "Fue terrible la explosión, de hecho sigue explotando. El local está tirado abajo, ya no tengo local”.

“Hay varios autos quemados, negocios y casas de arriba también. Un desastre hicieron. El fuego tomó todo. Ya pasó una hora y todavía no llegó nadie de MetroGas. Hay dotaciones de bomberos de todos lados y no pueden apagarlo”, concluyó el dueño del comercio en diálogo con A24.

Noticias relacionadas

El gato fue rescatado por personal de Bomberos. 

Milagro en Escalada: rescataron con vida a uno de los gatos atrapado bajo los escombros

El emprendimiento de Temperley se volvió viral por los desafíos que propone a sus clientes a cambio de un pancho gratis.

Es panchero en Temperley y se volvió viral por el desafío que le propone a sus clientes: cuáles son

En provincias como San Luis se espera que el termómetro se desplome a los 14 grados y las tormentas se mantengan toda la semana. 

Cuándo empiezan las fuertes tormentas y posible caída de granizo que bajarán 14 grados la temperatura

El miércoles 25 de noviembre habrá una jornada no laborable en Olavarría y Presidente Perón por sus respectivos aniversarios fundacionales.

Decretan feriado para el miércoles 25 de noviembre en 2026

Jubilados y pensionados recibirán el medio aguinaldo junto con sus haberes de diciembre, de acuerdo con el calendario de pagos establecido por ANSES.

Oficial: así será el pago del aguinaldo para jubilados de ANSES en diciembre 2026

Aníbal Gordon, en una foto tomada durante el jucio por el secuestro de Guillermo Patricio Kelly. 
play

Aníbal Gordon: de ladrón de bancos a ícono de la represión ilegal, la historia real detrás de la serie de Netflix

Rating Cero

Joe Jonas se separó de la modelo Tatiana Gabriela tras un año de relación

Se separó Joe Jonas de la modelo puertorriqueña Tatiana Gabriela

Este es el look de los 2000 que Anne Hathaway volvió a poner de moda para el verano.

Así es el look de los 2000 que Anne Hathaway volvió a poner de moda para el verano

El streamer aclaró que era bait-

La explicación de Martín Cirio sobre su postulación a diputado nacional

El cara a cara en PH.

Otro tenso cruce en PH: la incómoda pregunta de Rocío Robles que descolocó a Daniela Celis

Marta Fort compartió imágenes de su casa y mostró distintos detalles de los espacios interiores, donde conviven muebles modernos, accesorios decorativos y una estética contemporánea.

Decoración contemporánea y mucha luz natural: así es la casa de Marta Fort

El streamer dejó en claras sus intenciones de volcarse a la política

Martín Cirio anunció que se vuelca a la política: quiere ser diputado nacional

últimas noticias

Personal de bomberos trabajan en el lugar. 

Vecinos de Remedios de Escalada temen por una nueva fuga de gas: fueron evacuados

Hace 18 minutos
Eduardo Domínguez, entrenador de Atlético Mineiro. 

Eduardo Domínguez, picante antes de la final de la Sudamericana con Boca: "Hace 18 años que no ganan nada"

Hace 28 minutos
Joe Jonas se separó de la modelo Tatiana Gabriela tras un año de relación

Se separó Joe Jonas de la modelo puertorriqueña Tatiana Gabriela

Hace 37 minutos
Este es el look de los 2000 que Anne Hathaway volvió a poner de moda para el verano.

Así es el look de los 2000 que Anne Hathaway volvió a poner de moda para el verano

Hace 48 minutos
El streamer aclaró que era bait-

La explicación de Martín Cirio sobre su postulación a diputado nacional

Hace 57 minutos