Los vecinos de Remedios de Escalada no pueden regresar a su casa: volvió el gas, pero no tienen luz ni agua A días del siniestro ocurrido en Beltrán y Del Valle Iberlucea, continúan los trabajos de peritajes en la zona y la demolición del principal local afectado. Algunos comerciantes tuvieron que instalar grupos electrógenos para poder abrir. Por Agregar C5N en









Comenzaron los trabajos de demolición del local afectado por el estallido en Remedios de Escalada. Mono Gómez (X)

Continúa el drama de los vecinos de Remedios de Escalada afectados por la fuerte explosión e incendio debido una fuga de gas ocurrido en la tarde del viernes. A 48 hs del siniestro, no pueden regresar a su casa: aunque Metrogas ya restableció el servicio, se mantiene los cortes de luz y agua.

Por su parte, continúan los trabajos de peritajes en la zona de Beltrán y Del Valle Iberlucea, a la vez de comenzar con la demolición del principal local afectado. En este marco, algunos comerciantes tuvieron que recurrir a la instalación de grupos electrógenos para poder abrir.

"Ya han retirado los vehículos que estaban incendiados sobre la calle Beltrán. Ahora quedan las tareas de peritajes de los bomberos, sobre todo en la estructura de un edificio que está enfrente de la fiambrería. Sufrió daños en su estructura porque las llamas alcanzaron hasta el cuarto y quinto piso", informó desde el lugar el periodista de C5N Diego Fernández.

El testimonio de una vecina damnificada por la explosión en Lanús



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Mirá el vivo: https://t.co/nf4ZfJsMc2 pic.twitter.com/Yuqdhu3M6r — C5N (@C5N) November 15, 2026 En este marco, el cronista detalló que los vecinos no pueden regresar a vivir en las inmuebles afectados. Sí lo pueden hacer de manera momentánea y junto a personal de seguridad para retirar algunas pertenencias personales y cerrar bien las puertas o algunas medidas de seguridad interna que quedó inconclusa al retirarse intempestivamente al momento el estallido.

"Pensé que se caía la casa. Me estaba por ir a trabajar cuando pasó. Se movió el piso, todo. Miraba el techo y pensaba que se iba a caer", explicó una vecina entrevistada, que vive en la calle trasera a Iberlucea. Por su parte, durante la tarde el sábado, los vecinos llevaron a cabo una movilización para exigir respuestas a lo ocurrido y reclamar la pronta resolución el conflicto.