Los vecinos de Remedios de Escalada no pueden regresar a su casa: volvió el gas, pero no tienen luz ni agua

Continúa el drama de los vecinos de Remedios de Escalada afectados por la fuerte explosión e incendio debido una fuga de gas ocurrido en la tarde del viernes. A 48 hs del siniestro, no pueden regresar a su casa: aunque Metrogas ya restableció el servicio, se mantiene los cortes de luz y agua.
Por su parte, continúan los trabajos de peritajes en la zona de Beltrán y Del Valle Iberlucea, a la vez de comenzar con la demolición del principal local afectado. En este marco, algunos comerciantes tuvieron que recurrir a la instalación de grupos electrógenos para poder abrir.
"Ya han retirado los vehículos que estaban incendiados sobre la calle Beltrán. Ahora quedan las tareas de peritajes de los bomberos, sobre todo en la estructura de un edificio que está enfrente de la fiambrería. Sufrió daños en su estructura porque las llamas alcanzaron hasta el cuarto y quinto piso", informó desde el lugar el periodista de C5N Diego Fernández.
En este marco, el cronista detalló que los vecinos no pueden regresar a vivir en las inmuebles afectados. Sí lo pueden hacer de manera momentánea y junto a personal de seguridad para retirar algunas pertenencias personales y cerrar bien las puertas o algunas medidas de seguridad interna que quedó inconclusa al retirarse intempestivamente al momento el estallido.
"Pensé que se caía la casa. Me estaba por ir a trabajar cuando pasó. Se movió el piso, todo. Miraba el techo y pensaba que se iba a caer", explicó una vecina entrevistada, que vive en la calle trasera a Iberlucea. Por su parte, durante la tarde el sábado, los vecinos llevaron a cabo una movilización para exigir respuestas a lo ocurrido y reclamar la pronta resolución el conflicto.
El drama del dueño del local incendiado en Remedios de Escalada: "Me arruinó"
"Fue una locura, yo no estaba al momento del incendio, pero sí mis empleados. Hay varios heridos. Fue una explosión terrible, no para de salir las llamas. Me destruyó todo el local, me arruinó”, señaló a la prensa el hombre que arribó al lugar de los hechos a los pocos minutos de comenzado el incendio sobre el inmueble.
En este marco, aseguró no saber el trabajo que se estaba haciendo en su vereda. "Eso es algo que tiene que informar MetroGas". En medio de la fuerte conmoción, lamentó: "Fue terrible la explosión, de hecho sigue explotando. El local está tirado abajo, ya no tengo local”.
“Hay varios autos quemados, negocios y casas de arriba también. Un desastre hicieron. El fuego tomó todo. Ya pasó una hora y todavía no llegó nadie de MetroGas. Hay dotaciones de bomberos de todos lados y no pueden apagarlo”, concluyó el dueño del comercio en diálogo con A24.