Mendoza: una familia fue golpeada y maniatada en un violento asalto

Los delincuentes comenzaron a pedir dinero a los gritos mientras les seguían pegando. Se llevaron u$s10 mil y $200 mil en efectivo, notebooks y celulares.

El hijo del matrimonio, de 26 años, alcanzó a encerrarse en el baño y realizar un llamado al 911, al que se sumó el de los vecinos. La policía llegó al lugar rápidamente y se inició un tiroteo. En medio del enfrentamiento, dos de los ladrones escaparon, mientras que los dos restantes fueron capturados.

Uno de los detenidos es Jonathan Maximiliano Vega, maipucino de 26 años, quien todavía se encontraba dentro de la casa cuando llegó la policía. "Había quedado una persona adentro armada. Ya afuera se estaban tiroteando con la policía. Recuperé una de las armas, entré y le dije: es la policía. No me tires y no te tiro. Gracias a Dios yo no le tiré y él no me tiró", relató Alejandra, la víctima, a C5N. El hombre escapó por la puerta, pero fue detenido.

Los efectivos hallaron en las inmediaciones un pistolón de doble caño y una pistola calibre 22 marca Bersa utilizadas en el asalto.

"El que llevó la peor parte es mi esposo, no ve de un ojo, tiene la cara muy lastimada", expresó. No se trata del primer episodio de inseguridad que sufre la familia, pero nunca habían sido asaltados con tanta violencia. "Todavía no tenemos respuestas de las autoridades", lamentó Alejandra.